Tradición y fiesta marcan los días grandes de Santa Quitèria en Almassora

Almassora se prepara para vivir del 15 al 24 de mayo sus fiestas patronales en honor a Santa Quitèria 2026, cuya programación oficial supera los 150 actos y volverá a llenar de ambiente festivo las calles del municipio durante varias semanas. Música, tradición, cultura, gastronomía, festejos taurinos y actos religiosos conforman un calendario pensado para todos los públicos y edades

Los festejos taurinos son uno de los atractivos de estas fiestas. / Toni Losas

El Ayuntamiento, en coordinación con la Junta Local de Fiestas, ha diseñado una agenda diversa y participativa en la que conviven los actos más arraigados con propuestas culturales y de ocio. El programa refleja la implicación del tejido social del municipio, con la participación activa de peñas, collas y asociaciones en la organización de numerosas actividades.

Presentación de la reina

Los primeros compases de las fiestas ya han dejado algunos de sus actos más simbólicos, con la presentación de la reina de 2026, Martina Caparrós Mezquita, y su corte de honor el pasado 8 de mayo; la cabalgata del Pregón al día siguiente y, el domingo 10, la tradicional romería a la ermita de Santa Quitèria, que reunió a numerosos vecinos en una jornada marcada por la devoción.

Cultura

A partir del viernes 15 de mayo, la programación entra en su fase más intensa con una jornada que combina cultura y ambiente festivo. Durante la tarde se inauguran la exposición Enrique Agut, color d’una vida, en el Espai Mercat, y la muestra Recordar para no olvidar en el salón de Els Llauradors de CaixAlmassora. Además, a las 19.30 horas, abre sus puertas la exposición La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo del pintor mexicano afincado en Castellón Jerónimo Uribe.

Mesón del Vino

A ello se suma la apertura del Mesón del Vino como punto de encuentro (20.00 horas), antes del Esclat de Festa en la plaza Mayor a medianoche, que dará paso a la apertura del recinto festivo (03.00 horas) y al inicio de un intenso fin de semana.

El sábado 16 arrancará uno de los bloques con mayor seguimiento, el ciclo taurino, con el encierro de toros cerriles. El cartel, compuesto por 15 astados, se desarrollará a lo largo de toda la semana con entradas de vacas al mediodía, exhibiciones vespertinas y emboladas nocturnas, además de citas singulares como el encierro infantil de carretones, las vacas enfundadas o la trashumancia urbana de ganado mestizo.

El reparto de Les Calderes es el 22 de mayo. / David García

Día grande

El día grande llegará el viernes 22, festividad de Santa Quitèria. La jornada incluirá la misa solemne, la mascletà y el tradicional reparto de Les Calderes, declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico y uno de los actos más multitudinarios del calendario.

Durante ese día también se realizará la entrega de la Caldera de Honor 2026 a la empresa Two7Tiles, así como la donación de la recaudación solidaria de la romería. Por la tarde tendrá lugar la procesión en honor a la patrona (19.00 horas) y, ya por la noche, la cena de pa i porta en el aparcamiento de la piscina municipal, con música y actividades para todos los públicos.

Los festejos culminan el 7 de junio con la Tornà. / Erik Pradas

Más actos

La programación se completa con una destacada oferta musical en el recinto de fiestas, sesiones de DJ, tardeos organizados por peñas y propuestas en el Mesón del Vino, que consolidan el ambiente festivo durante toda la semana.

Además, el calendario reserva espacios para públicos específicos como el Día del Mayor, el 20 de mayo, con merienda y espectáculo de copla de Arantxa Pons y Mariló, y el Día del Xiquet, previsto para el domingo 24 de mayo en el parking de la piscina municipal.

Las fiestas se prolongarán hasta finales de mes y culminarán con la Tornà de Santa Quitèria el 7 de junio, poniendo el broche final a varias semanas en las que Almassora se convierte en epicentro de tradición, participación y convivencia.