"Almassora se llena de vida, convivencia y orgullo compartido"

¿Cuál es el espíritu de las fiestas?

Es la unión de todo un pueblo alrededor de sus tradiciones, su cultura y sus raíces. Son días en los que Almassora se llena de vida, de convivencia y de orgullo compartido. Representan nuestra identidad como municipio y ese sentimiento de pertenencia que pasa de generación en generación.

¿Cómo afronta las celebraciones?

Con muchísima ilusión y emoción. Son unas fiestas muy especiales para todos los almassorins y también una gran responsabilidad como alcaldesa. Me hace especial ilusión ver cómo vecinos, peñas, asociaciones y colectivos se vuelcan para que nuestras fiestas sigan creciendo y manteniendo viva la esencia de Almassora.

¿Qué aspectos destacaría de esta edición y del programa?

Destacaría la amplia programación pensada para todos los públicos, combinando tradición y modernidad. Más de 150 actos han programado la Concejalía de Fiestas, que dirige Arturo Soler, y la Junta Local de Fiestas, presidida por Santiago López. Tenemos actos religiosos, culturales, musicales, infantiles y gastronómicos, además de nuestros arraigados bous al carrer y celebraciones tan emblemáticas como Les Calderes, Fiesta de Interés Turístico Autonómico. También quiero poner en valor la participación de colectivos locales y el gran ambiente que se vive en cada rincón.

¿Qué medidas especiales ha implementado el Ayuntamiento?

Este año, desde el Ayuntamiento hemos reforzado los dispositivos de seguridad, limpieza y coordinación, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de todos los actos. Trabajamos de manera conjunta con Policía Local, Guardia Civil servicios sanitarios, Protección Civil y el resto de cuerpos implicados para que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas seguras, accesibles y en las mejores condicione

¿Qué mensaje transmitiría a la población?

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Quiero animar a todos los almassorins y a aquellos que nos visiten en estas jornadas especiales a salir a la calle, participar y disfrutar intensamente de nuestras fiestas. Vivamos estos días con alegría, respeto y responsabilidad, compartiendo momentos inolvidables con familiares y amigos. Santa Quitèria no solo se celebra, se vive, y estoy convencida de que volveremos a demostrar el gran pueblo que somos.