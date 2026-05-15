Arturo Soler: «Los actos nos unen y representan nuestra esencia»
El concejal de Fiestas de Almassora agradece la implicación de todos los agentes festivos que han hecho posible la celebración de Santa Quitèria 2026
El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Almassora, Arturo Soler, asegura que ya está todo preparado para vivir intensamente las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria, «unos días que representan la esencia de Almassora».
PROGRAMA SANTA QUITÈRIA 2026
Soler señala que desde la concejalía y la Junta Local de Fiestas «hemos trabajado con ilusión y compromiso para ofrecer una programación pensada para todos los públicos». Para ello, «hemos combinado los actos más tradicionales con propuestas culturales, musicales, gastronómicas e infantiles, sin olvidar los festejos taurinos, una de nuestras grandes señas de identidad», añade el edil.
«Hemos trabajado con ilusión y compromiso»
De entre todos los actos, Soler afirma que «vivimos con especial emoción el día de Santa Quitèria y la celebración de Les Calderes, una tradición única que simboliza el carácter acogedor y solidario de nuestro municipio. Son momentos que nos unen y que mantienen vivas nuestras raíces».
Además, el concejal quiere agradecer el «esfuerzo y dedicación» del presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López Bayarri, así como a la reina y damas, peñas, collas, asociaciones, colectivos y trabajadores municipales que hacen posibles estas fiestas, así como su reconocimiento a los servicios de seguridad y sanitarios «por su importante labor».
«Son momentos que nos unen y que mantienen vivas nuestras raíces»
Por último, el edil invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de cada acto «con alegría, respeto y convivencia». «Hagamos entre todos unas fiestas inolvidables», concluye.
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