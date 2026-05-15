Arturo Soler: «Los actos nos unen y representan nuestra esencia»

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Almassora, Arturo Soler, asegura que ya está todo preparado para vivir intensamente las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria, «unos días que representan la esencia de Almassora».

Soler señala que desde la concejalía y la Junta Local de Fiestas «hemos trabajado con ilusión y compromiso para ofrecer una programación pensada para todos los públicos». Para ello, «hemos combinado los actos más tradicionales con propuestas culturales, musicales, gastronómicas e infantiles, sin olvidar los festejos taurinos, una de nuestras grandes señas de identidad», añade el edil.

«Hemos trabajado con ilusión y compromiso»

De entre todos los actos, Soler afirma que «vivimos con especial emoción el día de Santa Quitèria y la celebración de Les Calderes, una tradición única que simboliza el carácter acogedor y solidario de nuestro municipio. Son momentos que nos unen y que mantienen vivas nuestras raíces».

Además, el concejal quiere agradecer el «esfuerzo y dedicación» del presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López Bayarri, así como a la reina y damas, peñas, collas, asociaciones, colectivos y trabajadores municipales que hacen posibles estas fiestas, así como su reconocimiento a los servicios de seguridad y sanitarios «por su importante labor».

«Son momentos que nos unen y que mantienen vivas nuestras raíces»

Por último, el edil invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de cada acto «con alegría, respeto y convivencia». «Hagamos entre todos unas fiestas inolvidables», concluye.