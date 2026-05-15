Para muchos vecinos de Almassora, Les Calderes son mucho más que una cita gastronómica: representan identidad, convivencia y solidaridad. Esta festividad se celebra cada 22 de mayo, en el marco del día de la patrona del municipio, Santa Quitèria, y reúne a miles de personas en torno a uno de los platos más emblemáticos de la localidad.

Les Calderes consisten en la elaboración colectiva de un arroz seco tradicional, cocinado en grandes calderas por distintos colectivos y peñas. Es un ritual culinario que simboliza la generosidad vecinal, ya que el plato se comparte gratuitamente entre la población.

En la última edición se repartieron cerca de 8.000 raciones, elaboradas en 52 calderas, de las cuales 22 se cocinan en la calle y son bendecidas, reforzando así el carácter festivo y religioso del evento.

Las mejores imágenes de Les Calderes de Almassora, el día grande de las fiestas de Santa Quitèria / Toni Losas

Elaboración

Pero elaborar este arroz requiere precisión y experiencia. Y es que cada caldera incluye aproximadamente 14 kilos de arroz y otros 14 de pollo, además de 2,5 kilos de costilla, litro y medio de aceite, 2,5 kilos de guisantes, varios botes de tomate, ajos, azafrán, agua y sal. El resultado es un plato de arroz seco cocinado en alrededor de una hora y quince minutos, considerado por muchos como el sabor más representativo de Almassora.

La organización de Les Calderes es también un ejemplo de coordinación vecinal y participación ciudadana. Cada año, asociaciones, peñas y grupos de amigos se encargan de preparar las calderas desde primera hora de la mañana, convirtiendo la jornada en un trabajo colectivo que refuerza los lazos sociales del municipio.

Les Calderes se consolidan como la celebración que une fe y gastronomía popular. / David García

Colaboración

El Ayuntamiento de Almassora colabora en la logística y seguridad del evento, garantizando el correcto desarrollo de la festividad. Con el paso del tiempo, esta tradición se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario festivo local, atrayendo cada año a más visitantes y contribuyendo a la difusión cultural de la localidad.

Two7Tiles, Caldera d'Honor

Este 2026, el Ayuntamiento ha anunciado la concesión de la Caldera d’Honor a la empresa Two7Tiles en reconocimiento a su trayectoria innovadora dentro del sector cerámico y su contribución al desarrollo económico y la proyección internacional de la industria local.

Fundada en 2010, Two7Tiles surgió como un proyecto pionero en un momento en el que no existían empresas especializadas en la manipulación de piezas de porcelánico de gran formato y fino espesor. Desde entonces, la firma ha experimentado un crecimiento constante gracias a la investigación de mercado, el desarrollo de nuevas técnicas y la creación de maquinaria propia.