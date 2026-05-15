Una intensa y completa semana taurina con 15 astados de prestigio

Los festejos taurinos volverán a ocupar un lugar central en las fiestas patronales de Santa Quitèria 2026 en Almassora, con un cartel compuesto por 15 astados cerriles de ganaderías de prestigio y una programación que se desarrollará a lo largo de toda la semana grande del 16 al 23 de mayo. La combinación de tradición, variedad de hierros y la implicación de numerosas peñas refuerzan el protagonismo de los bous al carrer dentro del calendario.

Encierro de seis toros

El ciclo arrancará el sábado 16 de mayo, a las 12.00 horas, con el tradicional encierro de seis toros de la ganadería extremeña Carmen Valiente, uno de los momentos más esperados por los aficionados.

El tradicional encierro es el sábado 16 de mayo. / Toni Losas

Tras el mismo, a las 13.00 horas, se soltará uno de los ejemplares patrocinados por el Ayuntamiento, mientras que por la tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar la exhibición del segundo bou del poble junto a otro de los astados previstos para esa jornada. Las exhibiciones vespertinas mantendrán este horario durante la semana, salvo el jueves 21, cuando se adelantarán a las 17.00 horas con motivo del traslado de la patrona.

La actividad taurina se extenderá durante todos los días de fiestas. / Toni Losas

La actividad taurina se extenderá durante todos los días de fiestas con un programa continuo que incluirá tanto las sueltas de toros como los actos nocturnos. En este sentido, las emboladas se celebrarán cada noche a partir de las 23.30 horas en la plaza Mayor o en el recinto de la Picaora, completando una oferta que concentra la atención de público durante toda la jornada.

Más propuestas

El domingo 17 continuará la programación con la suelta de dos toros procedentes del encierro inaugural. El lunes 18 será el turno de un nuevo ejemplar de Carmen Valiente y de un astado de la ganadería San Martín, mientras que el martes 19 se exhibirán toros de Monteviejo y nuevamente de Carmen Valiente.

Los festejos taurinos volverán a ocupar un lugar central en las fiestas patronales de Santa Quitèria. / Toni Losas

Además, el miércoles 20 marcará el ecuador del ciclo con la participación de la ganadería de Sergio Centelles, seguida de un ejemplar de Arcadio Albarrán, ambos respaldados por la colaboración de numerosas peñas. La programación continuará el jueves 21 con toros de Los Ronceles y El Pilar, en una de las jornadas más completas del calendario taurino.

Recta final

El cartel afrontará su recta final el sábado 23 con la exhibición de dos astados de las ganaderías Toros de El Torero y Las Monjas, que pondrán el broche a una semana de intensa actividad. La combinación de hierros de reconocido nivel permite configurar un programa variado y continuo, en el que cada jornada cuenta con alicientes propios.

La programación taurina cuenta con la participación activa de las peñas. / Toni Losas

Junto a las exhibiciones principales, el ambiente taurino se verá reforzado por la participación activa de las peñas, que no solo patrocinan los astados, sino que contribuyen a dinamizar cada jornada y a mantener viva la tradición.