Martina Caparrós, la ilusión de todo un pueblo

Martina Caparrós Mezquita ya ejerce como reina de las fiestas de Almassora 2026, un cargo que la convierte en la máxima representante de las celebraciones patronales en honor a Santa Quitèria y en la embajadora de del municipio durante todo el ciclo festivo, en el que será partícipe en todos los actos oficiales, culturales y religiosos del programa.

«Espero vivir esta experiencia con intensidad, felicidad y también con responsabilidad. Deseo que sea un año lleno de experiencias bonitas, de aprendizaje y de unión con todas las personas que forman parte de las fiestas. Sobre todo, quiero disfrutar y que Almassora también lo haga», señala la joven, nacida en junio de 2008.

Vinculación a la fiesta

Martina Caparrós es una chica muy vinculada al ambiente festero de Almassora, donde ha participado desde pequeña en diferentes actos populares y celebraciones tradicionales. Su entorno destaca de ella su carácter cercano, su implicación y su entusiasmo por mantener vivas las costumbres locales.

«Cuando era pequeñita y veía a las reinas decía ‘ojalá pudiera ser una de ellas’»

Esa vinculación con la fiesta no es nueva, sino que forma parte de su trayectoria dentro del tejido social del municipio, lo que aporta naturalidad a su papel como reina. «Cuando era pequeñita y veía a las reinas decía ‘ojalá pudiera ser una de ellas’ y, cuando me lo comunicaron, fue un momento que nunca olvidaré, lleno de nervios y felicidad», recuerda tras ser nombrada el pasado mes de diciembre.

Corte de honor

Martina está acompañada por una corte de honor que este año está formada por Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. Todas ellas la acompañarán durante el ciclo festivo, participando en actos tradicionales como las ofrendas, procesiones, inauguraciones y eventos culturales.

La corte representa la continuidad generacional de las fiestas y el compromiso de la juventud con unas tradiciones que se mantienen vivas gracias a la implicación de nuevas generaciones porque todas ellas cuentan de igual modo con experiencia en el mundo festivo local, ya que han participado en distintas actividades culturales en años anteriores, especialmente en actos organizados durante las fiestas patronales y eventos de participación juvenil.

Un grupo muy unido

Esta experiencia previa refuerza la cohesión del grupo y su conexión con el espíritu de las fiestas. Y es que uno de los aspectos más destacados de esta edición es precisamente el ambiente de unión que rodea a la corte. En el caso de las damas, destaca además la presencia de dos hermanas entre sus integrantes, un hecho poco habitual que aporta un componente emocional añadido a la representación festiva, reforzando los lazos personales dentro del propio grupo.