Martina Caparrós, la ilusión de todo un pueblo
La joven, de 18 años, encabeza las fiestas de Almassora 2026 junto a su corte de honor, formada por Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero
Martina Caparrós Mezquita ya ejerce como reina de las fiestas de Almassora 2026, un cargo que la convierte en la máxima representante de las celebraciones patronales en honor a Santa Quitèria y en la embajadora de del municipio durante todo el ciclo festivo, en el que será partícipe en todos los actos oficiales, culturales y religiosos del programa.
PROGRAMA SANTA QUITÈRIA 2026
«Espero vivir esta experiencia con intensidad, felicidad y también con responsabilidad. Deseo que sea un año lleno de experiencias bonitas, de aprendizaje y de unión con todas las personas que forman parte de las fiestas. Sobre todo, quiero disfrutar y que Almassora también lo haga», señala la joven, nacida en junio de 2008.
Vinculación a la fiesta
Martina Caparrós es una chica muy vinculada al ambiente festero de Almassora, donde ha participado desde pequeña en diferentes actos populares y celebraciones tradicionales. Su entorno destaca de ella su carácter cercano, su implicación y su entusiasmo por mantener vivas las costumbres locales.
«Cuando era pequeñita y veía a las reinas decía ‘ojalá pudiera ser una de ellas’»
Esa vinculación con la fiesta no es nueva, sino que forma parte de su trayectoria dentro del tejido social del municipio, lo que aporta naturalidad a su papel como reina. «Cuando era pequeñita y veía a las reinas decía ‘ojalá pudiera ser una de ellas’ y, cuando me lo comunicaron, fue un momento que nunca olvidaré, lleno de nervios y felicidad», recuerda tras ser nombrada el pasado mes de diciembre.
Corte de honor
Martina está acompañada por una corte de honor que este año está formada por Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. Todas ellas la acompañarán durante el ciclo festivo, participando en actos tradicionales como las ofrendas, procesiones, inauguraciones y eventos culturales.
La corte representa la continuidad generacional de las fiestas y el compromiso de la juventud con unas tradiciones que se mantienen vivas gracias a la implicación de nuevas generaciones porque todas ellas cuentan de igual modo con experiencia en el mundo festivo local, ya que han participado en distintas actividades culturales en años anteriores, especialmente en actos organizados durante las fiestas patronales y eventos de participación juvenil.
Un grupo muy unido
Esta experiencia previa refuerza la cohesión del grupo y su conexión con el espíritu de las fiestas. Y es que uno de los aspectos más destacados de esta edición es precisamente el ambiente de unión que rodea a la corte. En el caso de las damas, destaca además la presencia de dos hermanas entre sus integrantes, un hecho poco habitual que aporta un componente emocional añadido a la representación festiva, reforzando los lazos personales dentro del propio grupo.
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva