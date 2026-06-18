Les Alqueries conmemora 41 años de segregación e identidad

Les Alqueries celebra del 19 al 25 de junio sus tradicionales Fiestas de la Segregación, una cita marcada este año por la conmemoración del XLI Aniversario del Decreto de Segregación, aprobado el 25 de junio de 1985 y que supuso el nacimiento del municipio como entidad independiente. La programación diseñada por el Ayuntamiento combina tradición, cultura, ocio y participación ciudadana con propuestas para todas las edades, poniendo en valor la historia y la identidad de una localidad que continúa recordando con orgullo el proceso que le permitió alcanzar su autonomía municipal.

El alcalde de les Alqueries, Antonio Gil, destaca que estas fiestas representan «un reconocimiento a todas las generaciones que trabajaron durante décadas para conseguir la segregación y construir el pueblo que hoy conocemos». El primer edil señala que «conmemoramos una gesta colectiva basada en la constancia, el esfuerzo y el sentimiento de pertenencia a Alquerías, unos valores que siguen muy presentes entre nuestros vecinos».

El acto central tendrá lugar el jueves 25 de junio, fecha en la que se cumplen exactamente 41 años del decreto de segregación. La jornada comenzará con el tradicional lanzamiento de cohetes y volteo de campanas, continuará con la misa de acción de gracias y culminará con la ofrenda al Monolito de la Segregación, un acto institucional que rinde homenaje a quienes hicieron posible la independencia municipal.

Durante la celebración de la Carrera Ciclista de las Escuelas de la Federación 'Trofeo Escuelas Fiestas de la Segregación' organizado por Sport Ciclista y con la colaboración de la concejalía de Deportes. / Mediterráneo

Concurso de Ganaderías

Uno de los grandes protagonistas del programa volverán a ser los festejos taurinos, una de las citas más esperadas por los aficionados. El cartel incluye el III Concurso de Ganaderías Festes de la Segregació, que reunirá durante tres jornadas a destacadas ganaderías de la Comunitat Valenciana y otras provincias españolas, además de exhibiciones de emboladores, vacas enfundadas, un bou en corda y la suelta de un toro cerril. La programación taurina se completa con diversas actividades organizadas por peñas y asociaciones locales.

Junto a la tradición taurina, las fiestas reservan un espacio destacado para la cultura. Entre las propuestas programadas figuran conciertos, audiciones musicales, exposiciones, encuentros de bolilleras, actividades deportivas, espectáculos familiares, iniciativas juveniles y actos divulgativos sobre la historia local. Destaca especialmente el concierto de la Unión Musical Alqueriense junto al grupo FatBottomed Boys, que ofrecerá un tributo a Queen en la plaza España.

Daniela Vicent Beltrán, reina de las fiestas 2026. / Mediterráneo

Uno de los actos con mayor capacidad de convocatoria volverá a ser el tradicional 'pa i porta', previsto para la noche del sábado 20 de junio en la plaza España. Cientos de vecinos y visitantes compartirán mesa en una velada de convivencia que se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios y representativos de las fiestas. La noche continuará con música en directo, un desfile de disfraces y diversas actividades festivas.

El concejal de Fiestas, Javier Chiva, anima a la ciudadanía a participar en todos los actos programados y ha subrayado que «las Fiestas de la Segregación son el mejor reflejo de nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo». Asimismo, agradece «el trabajo de asociaciones, peñas, colectivos y voluntarios que hacen posible que cada año podamos disfrutar de una programación diversa, participativa y pensada para todos los públicos».

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Desde el Ayuntamiento han invitado a vecinos y visitantes a vivir intensamente unas celebraciones que combinan historia, tradición y convivencia para seguir fortaleciendo el sentimiento de orgullo y pertenencia que caracteriza a les Alqueries.