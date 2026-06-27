Cabanes organiza la 'torrà' de la sardina y la romería marinera en honor a Sant Pere

Cabanes celebra, del 26 de junio al 5 de julio, las fiestas patronales en honor a Sant Pere. Para ello, la localidad ha preparado un programa de actos que reúne la esencia de estas celebraciones. Tradición religiosa, música, espectáculos pirotécnicos, verbenas y actos taurinos son algunas de las propuestas que marcan el calendario festivo de este pequeño municipio de la Plana Alta.

Cabanes celebra Sant Pere. / Mediterráneo

El programa de actos arranca el viernes 26 de junio a las 17.00 horas con un emotivo homenaje a las personas mayores y una misa en recuerdo de los difuntos a las 19.30 horas. La fiesta continua a las 20.30 horas con un bocadillo popular y un animado tardeo con música en directo y discomóvil en la calle Ambulatorio.

Gastronomía

El sábado 27 de junio llega uno de los actos más esperados: el tradicional concurso de paellas, que estará amenizado por actuaciones musicales que alargan la fiesta hasta la noche. La gastronomía volverá a cobrar un papel importante el martes 30 de junio a las 22.00 horas con la cena de hermandad que se hará en la calle Ambulatorio y para la que las amas de casa La Asunción han organizado un concurso de postres. Y el viernes 3 de julio a las 21.30 horas será la noche de la chuleta.

Cabanes celebra Sant Pere. / Mediterráneo

Día grande

El día grande será el lunes 29 de junio a las 9.00 horas con la romería en honor a San Pedro desde la iglesia de l'Empalme hasta la playa de Torre de la Sal en barca. El santo irá acompañado por todos aquellos que lleven el traje típico de marinero o marinera y, al finalizar, se celebrará la misa en honor al patrón.

Antes de la romería, a las 8.30 horas, en la iglesia parroquial se hará la entrega de las cintas y el reparto de los tiques para la torrà popular de la sardina que se hará al finalizar la romería (11.00 horas).

El cartel taurino arrancará el martes 30 de junio. / Mediterráneo

Cartel taurino

El cartel taurino arrancará el martes 30 de junio a las 12.30 horas con la entrada y prueba de toros de la ganadería de Miguel Parejo. Las pruebas se repetirán el miércoles 1 de julio, el jueves 2 de julio y el viernes 3 de julio a la misma hora y con ganaderías de Bous La Ribera y Germán Vidal. Además, el sábado 4 de julio a las 12.00 habrá entrada, prueba y desafío de novillos de la ganadería de Jaime Tárrega (Lucas) de Vilafamés y Bous La Ribera.

Galería: La tradición de Sant Pere congrega a cientos de personas en La Ribera de Cabanes / Mediterráneo

Música

La música tiene un papel destacado en las celebraciones con la participación de las orquestas Valparaíso, la discomóvil The End y Macro The Lux, los tardeos con Sin Documentos, La Kiki Band y DJ Nacho, el tributo a Mocedades, la Noche de los 70, la Paradita Flamenca y el Festival de DJ's y Conteo.

Actividades infantiles

El programa cuenta con actividades dirigidas a los más pequeños y pequeñas de la localidad y que se organizarán todas ellas en el polideportivo municipal. Así, el domingo 28 de junio de 11.00 a 14.00 horas se habilitará un parque acuático; el martes 30 de junio a las 11.00 horas habrá hinchables y un taller de pintacaras; el miércoles 1 de julio se montará un supertobogán de agua y aspersores; el jueves 2 de julio a las 11.00 horas volverá el tobogán de agua y se llevará a cabo un taller de golosinas, y el viernes 3 de julio, también a las 11.00 horas, se organizarán juegos de agua, guerra de globos y la fiesta de la espuma.

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