Cabanes organiza la 'torrà' de la sardina y la romería marinera en honor a Sant Pere
La gastronomía será protagonista con la tradicional noche de la chuleta y los concursos de paella y postres
Cabanes celebra, del 26 de junio al 5 de julio, las fiestas patronales en honor a Sant Pere. Para ello, la localidad ha preparado un programa de actos que reúne la esencia de estas celebraciones. Tradición religiosa, música, espectáculos pirotécnicos, verbenas y actos taurinos son algunas de las propuestas que marcan el calendario festivo de este pequeño municipio de la Plana Alta.
El programa de actos arranca el viernes 26 de junio a las 17.00 horas con un emotivo homenaje a las personas mayores y una misa en recuerdo de los difuntos a las 19.30 horas. La fiesta continua a las 20.30 horas con un bocadillo popular y un animado tardeo con música en directo y discomóvil en la calle Ambulatorio.
Gastronomía
El sábado 27 de junio llega uno de los actos más esperados: el tradicional concurso de paellas, que estará amenizado por actuaciones musicales que alargan la fiesta hasta la noche. La gastronomía volverá a cobrar un papel importante el martes 30 de junio a las 22.00 horas con la cena de hermandad que se hará en la calle Ambulatorio y para la que las amas de casa La Asunción han organizado un concurso de postres. Y el viernes 3 de julio a las 21.30 horas será la noche de la chuleta.
Día grande
El día grande será el lunes 29 de junio a las 9.00 horas con la romería en honor a San Pedro desde la iglesia de l'Empalme hasta la playa de Torre de la Sal en barca. El santo irá acompañado por todos aquellos que lleven el traje típico de marinero o marinera y, al finalizar, se celebrará la misa en honor al patrón.
Antes de la romería, a las 8.30 horas, en la iglesia parroquial se hará la entrega de las cintas y el reparto de los tiques para la torrà popular de la sardina que se hará al finalizar la romería (11.00 horas).
Cartel taurino
El cartel taurino arrancará el martes 30 de junio a las 12.30 horas con la entrada y prueba de toros de la ganadería de Miguel Parejo. Las pruebas se repetirán el miércoles 1 de julio, el jueves 2 de julio y el viernes 3 de julio a la misma hora y con ganaderías de Bous La Ribera y Germán Vidal. Además, el sábado 4 de julio a las 12.00 habrá entrada, prueba y desafío de novillos de la ganadería de Jaime Tárrega (Lucas) de Vilafamés y Bous La Ribera.
Música
La música tiene un papel destacado en las celebraciones con la participación de las orquestas Valparaíso, la discomóvil The End y Macro The Lux, los tardeos con Sin Documentos, La Kiki Band y DJ Nacho, el tributo a Mocedades, la Noche de los 70, la Paradita Flamenca y el Festival de DJ's y Conteo.
Actividades infantiles
El programa cuenta con actividades dirigidas a los más pequeños y pequeñas de la localidad y que se organizarán todas ellas en el polideportivo municipal. Así, el domingo 28 de junio de 11.00 a 14.00 horas se habilitará un parque acuático; el martes 30 de junio a las 11.00 horas habrá hinchables y un taller de pintacaras; el miércoles 1 de julio se montará un supertobogán de agua y aspersores; el jueves 2 de julio a las 11.00 horas volverá el tobogán de agua y se llevará a cabo un taller de golosinas, y el viernes 3 de julio, también a las 11.00 horas, se organizarán juegos de agua, guerra de globos y la fiesta de la espuma.
Consulta la programación completa 👇🏽:
Fiestas de Sant Pere Cabanes 2026: Programa completo
Viernes, 26 de junio
- 17.00 h. Entrega de placas a las personas mayores
- 19.30 h. Misa por nuestros difuntos en el cementerio parroquial
- 20.30 h. Bocadillo gigante. Lugar: calle Ambulatorio
Sábado, 27 de junio
- 14.00 h. Concurso de paellas. Lugar: calle Ambulatorio
- 16.30 h. Actuación de la orquesta Valparaíso. A continuación, discomóvil The End. Lugar: calle ambulatorio.
Domingo, 28 de junio
- 08.00 h. Montaje de cadafales.
- 11.00 h. Parque acuático en la piscina municipal
- 16.30 h. Concurso de guiñote. Lugar: calle Ambulatorio. Organiza: peñas Tot al vol y Tot pal final.
- 20.30 h. Tardeo con La Kinki Band. A continuación, discomóvil The End. Lugar: calle ambulatorio.
Lunes, 29 de junio
- 07.00 h. Despertà por La Ribera a cargo del grupo de dolçaines i tabals El Senill.
- 08.30 h. Entrega de las cintas de honor a San Pedro y reparto de los tiques para la sardina. Lugar: Iglesia parroquial
- 09.00 h. Romería en honor a San Pedro desde la iglesia de l'Empalme hasta la playa de Torre de la Sal. Paseo en barca a San Pedro y misa.
- 11.00 h. Asada popular de sardinas en la playa de Torre de la Sal.
- 20.30 h. Actuación de los grupos de danzas de Cabanes y Orpesa. Lugar: calle Ambulatorio. A continuación, vino de honor patrocinado por las amas de casa La Asunción de La Ribera.
- 22.30 h. Tributo a Mocedades. Lugar: polideportivo municipal.
Martes, 30 de junio
- 11.00 h. Hinchables y taller de pintacaras. Lugar: polideportivo municipal.
- 12.30 h. Entrada y prueba de toros de la ganadería Miguel Parejo.
- 18.30 h. Toros de la ganadería Miguel Parejo.
- 21.00 h. Toro embolado de la ganadería Bous La Ribera.
- 21.30 h. Cena para la gente mayor con la actuación de Quini. Lugar: sala polifuncional municipal.
- 22.00 h. Cena de hermandad con concurso de postres organizado por las amas de casa La Asunción. Lugar: calle Ambulatorio.
- 23.00 h. Noche de los 70 con bingo musical y discomóvil The End. Colabora: la peña Les Torres.
Miércoles, 1 de julio
- 11.00 h. Supertobogán de agua y aspersores. Lugar: polideportivo municipal.
- 12.30 h. Entrada y prueba de toros de la ganadería Bous La Ribera.
- 14.00 h. Comida de hermandad de las amas de casa.
- 17.45 h. Pasacalle de las mujeres riberenyas con mantón de manila.
- 18.30 h. Toros de la misa ganadería.
- 21.30 h. Cena de hermandad. Lugar: calle Ambulatorio.
- 22.30 h. Exhibición de emboladores infantil: Penya Sense DNI de Orpesa, la Associació Cultural Taurina de Benicàssim y Emboladors Torreblanca JR.
- 23.30 h. Exhibición de emboladores a pilón: Hierro y Arena, La Tenalla, L'Alcalatén y La Siesta de toros de ganaderías de Germán Vidal y Bous La Ribera.
Jueves, 2 de julio
- 11.00 h. Tobogán de agua y taller de golosinas. Lugar: polideportivo municipal.
- 12.30 h. Entrada y prueba de vaquillas de la ganadería de Germán Vidal.
- 18.30 h. Toros de la misma ganadería.
- 21.30 h. Cena de hermandad. Lugar: calle Ambulatorio.
- 23.00 h. Noche de disfraces con '4 de copas' y discomóvil The End. Lugar: calle Ambulatorio
Viernes, 3 de julio
- 11.00 h. Juegos de agua, guerra de globos y fiesta de la espuma. Lugar: polideportivo municipal
- 12.30 h. Entrada y prueba de toros de la ganadería de Germán Vidal.
- 18.30 h. Toros de la ganadería de Miguel Parejo.
- 19.30 h. Prueba del todo bravo de nombre Dictador de la ganadería La Jotera. Con entrada de cajón del toro con arrastre de la asociación de caballos, yeguas y carreteros El Soto de Cabanes.
- 21.30 h. Noche de la chuleta. Lugar: calle Ambulatorio.
- 22.30 h. Entrada de toros infantil por el recinto taurino.
- 23.30 h. Embolada del toro bravo a pilón exhibido por la tarde.
- 00.30 h. Actuación del grupo Paradita Flamenca y, a continuación, discomóvil The End.
Sábado, 4 de julio
- 11.00 h. Exhibición de trashumancia de cabezas de ganado no bravo de la ganadería Germán Vidal por el recorrido taurino con horchata para los participantes. Patrocina: Granizados y Horchata Ramírez. Patrocina: peña Les Torres.
- 12.00 h. Entrada, prueba y desafío de novillos de la ganadería Jaime Tárrega (Lucas) de Vilafamés y de Bous La Ribera. Organiza: peña Les Torres.
- 14.30 h. Comida para socios y simpatizantes de la peña Les Torres. Lugar: Restaurante Casa Tere.
- 17.45 h. Pasacalle con charanga y entrada a la plaza para socios y simpatizantes de la peña Les Torres. Entrada del cajón del toro con arrastre de la asociación de caballos, yeguas y carreteros El Soto de Cabanes.
- 18.00 h. Desencajonada y prueba del toro bravo de nombre Pregonero de la ganadería La Jotera. Organiza: peña Les Torres.
- 18.30 h. Tarde vacas y toro de la ganadería de Iván Meseguer Ivanet de Cervera del Maestrat. Organiza: peña Les Torres.
- 20.00 h. Tardeo a cargo de DJ Nacho en el recinto taurino. Organiza: peña Les Torres.
- 21.45 h. Embolada a pilón del toro bravo exhibido por la tarde. Organiza: peña Les Torres.
- 22.30 h. Cena de hermandad. Lugar: calle Ambulatorio.
- 23.15 h. Actuación de DJ Nacho. Lugar: calle Ambulatorio.
- 01.00 h. Festival de DJ's y Conteo con la discomóvil Macro the Luxe. Lugar: polideportivo municipal.
Domingo, 5 de julio
- 12.30 h. Entrada y prueba de toros de la ganadería de Miguel Parejo.
- 18.30 h. Desafío entre las ganaderías de Miguel Parejo y La Paloma.
- 22.30 h. Castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Tomás de Benicarló. Lugar: calle Miravet.
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