Vinaròs despide unas fiestas de Sant Joan y Sant Pere de récord con vermuts, música y pólvora

Vinaròs pondrá este 29 de junio el broche final a la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026, diez días de celebraciones que, desde el pasado 19 de junio, están llenando las calles de ambiente festivo, música, cultura y actividades para todos los públicos. La festividad de Sant Pere, patrón de los pescadores y una fecha especialmente arraigada en una ciudad estrechamente vinculada al mar, marcará el cierre de unas fiestas que este año están destacando por la elevada participación y la gran acogida de las novedades incorporadas a la programación.

La verbena en el escenario de la Carpa de Fiestas del puerto con la orquesta Màxims prevista para el 28 de junio (jornada en la que también se celebrará el XX Séquito Popular y una cena de gala para la corte de honor de fiestas en el Círculo Mercantil y Cultural), dará paso a la jornada del 29 de junio, Sant Pere, que comenzará con la apertura de uno de los espacios que mejor ha funcionado durante estas fiestas, el ya consolidado Vermut de Festes, que volverá a convertir la Pérgola del paseo de Colón en punto de encuentro para vecinos y visitantes. La actuación del Grupo Coco y las sesiones de los DJ Kaenea y Natxo animarán tanto la sesión matinal como la vespertina de una propuesta que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del programa.

Los actos religiosos también tendrán un papel destacado con la misa solemne en honor a Sant Pere, que se celebrará al mediodía en la iglesia de Santa Magdalena, reuniendo a fieles y representantes de la sociedad vinarocense en una de las celebraciones más significativas del calendario festivo.

Misa de Sant Pere en Vinaròs. / Javier Flores

La gastronomía volverá a ser protagonista con la celebración del XXV Concurso de Paellas de Entidades, una cita clásica de las fiestas que reunirá a decenas de colectivos en la Carpa de Fiestas. La elaboración de las paellas y la posterior comida de hermandad servirán una vez más para reforzar el carácter participativo y asociativo que caracteriza a las celebraciones patronales.

Música y animación

Durante la tarde, la música y la animación tomarán el relevo con el pasacalle de la Xaranga Els Indultats por el paseo marítimo, la actuación de Macapi Country de Vinaròs en La Mera Espai Cultural y el espectáculo Somriu Txarangos Tribut en la zona de Ciutat a la Mar. Paralelamente, la Carpa de Fiestas acogerá el XXXI Festival de Fin de Curso del Gimnàs Gentsana, una de las citas más esperadas por familiares y aficionados a la danza.

La recta final de la programación llegará por la noche con el concierto de la ESMUVI Jazz Band en La Mera Espai Cultural, uno de los escenarios que se han estrenado este año con notable éxito y que ha contribuido a ampliar la oferta cultural de las fiestas.

'Seguici' popular en Vinaròs. / Javier Flores

Finalmente, la despedida oficial llegará a las 23.30 horas con el tradicional castillo de fuegos artificiales en la playa del Fortí, a cargo de Pirotecnia Tomás. El espectáculo pirotécnico iluminará el cielo de Vinaròs y pondrá el punto final a unas fiestas que han vuelto a demostrar su capacidad de convocatoria.

La edición de este año será recordada por la gran afluencia de público registrada en la mayoría de los actos y por la positiva acogida de las nuevas propuestas incorporadas al programa. Espacios como La Mera Espai Cultural o Vinaròs Ciutat d’Artistes han enriquecido la oferta festiva, mientras que el Vermut de Festes ha confirmado su consolidación como uno de los grandes referentes del calendario lúdico local. A ello se ha sumado la gran noria instalada en el puerto, convertida durante estos días en uno de los iconos visuales de las fiestas y en un atractivo adicional para residentes y visitantes.

Paellas en Vinaròs. / Javier Flores

Con la celebración de Sant Pere, Vinaròs cerrará una intensa semana y media de actividades, poniendo fin a unas fiestas que han vuelto a convertir la ciudad en un gran espacio de convivencia, cultura y celebración colectiva.