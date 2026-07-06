El casco antiguo de Sant Mateu se transporta a la Edad Media: así será su Mercado Medieval

La historia, la tradición y la magia del medievo volverán a confluir en las calles de Sant Mateu durante el segundo fin de semana de julio. La decimotercera edición del Sant Mateu Medieval se celebrará los días 10, 11 y 12, transformando por completo el centro histórico de la localidad en un vibrante escenario del pasado.

Durante tres intensas jornadas, los residentes y visitantes realizarán un auténtico viaje en el tiempo para rememorar la época de mayor esplendor de la población. El evento conmemora los siglos XIII, XIV y XV, un periodo dorado en el que el próspero comercio de lana con la ciudad de Florencia consolidó a Sant Mateu como una de las villas más influyentes y económicamente potentes de todo el Reino de Valencia. Este legado histórico se mantiene vivo hoy en su monumental casco antiguo, el cual ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y ratifica su condición honorífica como capital del Maestrat.

En esta decimotercera edición, la Plaza Mayor y las principales arterias del núcleo histórico contarán con un despliegue sin precedentes. El mercado medieval albergará más de 100 paradas de artesanos, mercaderes y selecta alimentación. La ambientación arquitectónica y el decorado de la época arroparán un amplísimo programa de actividades dinamizadoras diseñadas para todos los públicos. Tanto es así, que la programación incluirá una constante animación callejera con desfiles de comitivas de artistas, soldados, caballeros y músicos, además de espectáculos de cetrería con aves rapaces en vuelo controlado y paseos de ocas por el mercado. El público podrá asistir también a recreaciones históricas como el nombramiento de caballeros y damas en la puerta románica de la Iglesia Arciprestal, así como a exhibiciones de combate con espada y escudo que evocarán la vida marcial de la época.

Cartel oficial. / Mediterráneo

Talleres participativos

El programa se completa con danzas medievales en la Plaza Mayor, cuentacuentos, teatro de títeres, representaciones de la vida cotidiana y pasacalles de fantasía que recorrerán el recinto histórico. No faltarán los talleres participativos y demostraciones en vivo de oficios artesanos, junto con actividades educativas como la escuela de escuderos o la iniciación a la esgrima medieval, pensadas para público infantil y adulto. Los más pequeños dispondrán además de un espacio propio con juegos, tiovivo, corrales con animales y talleres creativos de pintura de cofres y máscaras.

Gran ambiente en Sant Mateu en una edición anterior. / Mediterráneo

Música y teatro

La oferta cultural y de animación se verá reforzada con una intensa programación musical y teatral a cargo de compañías de música folk y teatro de calle, con actuaciones a lo largo de toda la jornada. Como cierre, el festival culminará con un gran espectáculo final de fuego y acrobacias aéreas que pondrá el broche a unas jornadas en las que el pasado medieval volverá a cobrar vida en Sant Mateu.

Espectáculo de fuego y acrobacias en Sant Mateu. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de la capital del Maestrat mantiene una firme apuesta por la revalorización de su patrimonio cultural e histórico a través de este evento de gran formato. Concebido no solo como un hito cultural y festivo, el Sant Mateu Medieval actúa como un motor de dinamización económica clave para el tejido productivo y comercial de la localidad, al tiempo que consolida de forma estratégica la posición del municipio como uno de los destinos referentes del turismo de interior en la provincia de Castellón.

Programa completo

Durante los tres días, las actividades a desarrollar tendrán los siguientes horarios:

Viernes 10

18:00 Apertura del mercado medieval Inicio de la feria con artesanos, mercaderes y tabernas.

18:00 - 21:00 Taller infantil de pintura de cofres y máscaras Espacio creativo dedicado a los más pequeños. Ubicación: Pla de Baix

18:30 Charlas explicativas de armas y utensilios Visita guiada didáctica en el campamento medieval. Ubicación: Pla de Baix

18:30 Pasacalles: El vuelo de las hadas Con Las Sargantanas.

19:30 INAUGURACIÓN OFICIAL DEL MERCADO MEDIEVAL Pregón de apertura.

20:30 Pasacalles: Las bufonas escapan de la corte Con Las Sargantanas.

20:30 Actividad participativa: Cómo se vestía un caballero para el combate Demostración interactiva con participación del público.

20:30 Cetrería: Espectáculo de vuelo controlado Exhibición de aves rapaces en el área de vuelo. Ubicación: Plaza Monjas

20:30 Teatro de títeres: El mejor regalo del mundo Representación infantil y familiar. Ubicación: Pla de Baix

20:45 Actuación musical: "Los lobos salvajes" Con Vendaval Folk y bailarina.

20:45 Pasacalles: Trolerías Animación itinerante cómica por el mercado.

21:00 Cetrería: Espectáculo de vuelo controlado Exhibición de aves rapaces nocturna. Ubicación: Plaza Monjas

21:30 Gran Espectáculo: "Terra de Fires" Con Las Sargantanas (Acrobacias aéreas y fuego). Ubicación: Plaza Mayor

21:45 Pasacalles: Brujos trashumantes Animación nocturna mística.

22:00 Actuación musical: "Ánimas de la noche" Con Vendaval Folk y bailarina.

22:00 Hora de visitar las tabernas

Sábado 11 y domingo 12