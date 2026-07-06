PUEBLOS EN FIESTAS
El casco antiguo de Sant Mateu se transporta a la Edad Media: así será su Mercado Medieval
La capital del Maestrat celebra la decimotercera edición de su emblemático mercado los próximos días 10, 11 y 12 de julio
La historia, la tradición y la magia del medievo volverán a confluir en las calles de Sant Mateu durante el segundo fin de semana de julio. La decimotercera edición del Sant Mateu Medieval se celebrará los días 10, 11 y 12, transformando por completo el centro histórico de la localidad en un vibrante escenario del pasado.
Durante tres intensas jornadas, los residentes y visitantes realizarán un auténtico viaje en el tiempo para rememorar la época de mayor esplendor de la población. El evento conmemora los siglos XIII, XIV y XV, un periodo dorado en el que el próspero comercio de lana con la ciudad de Florencia consolidó a Sant Mateu como una de las villas más influyentes y económicamente potentes de todo el Reino de Valencia. Este legado histórico se mantiene vivo hoy en su monumental casco antiguo, el cual ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y ratifica su condición honorífica como capital del Maestrat.
En esta decimotercera edición, la Plaza Mayor y las principales arterias del núcleo histórico contarán con un despliegue sin precedentes. El mercado medieval albergará más de 100 paradas de artesanos, mercaderes y selecta alimentación. La ambientación arquitectónica y el decorado de la época arroparán un amplísimo programa de actividades dinamizadoras diseñadas para todos los públicos. Tanto es así, que la programación incluirá una constante animación callejera con desfiles de comitivas de artistas, soldados, caballeros y músicos, además de espectáculos de cetrería con aves rapaces en vuelo controlado y paseos de ocas por el mercado. El público podrá asistir también a recreaciones históricas como el nombramiento de caballeros y damas en la puerta románica de la Iglesia Arciprestal, así como a exhibiciones de combate con espada y escudo que evocarán la vida marcial de la época.
Talleres participativos
El programa se completa con danzas medievales en la Plaza Mayor, cuentacuentos, teatro de títeres, representaciones de la vida cotidiana y pasacalles de fantasía que recorrerán el recinto histórico. No faltarán los talleres participativos y demostraciones en vivo de oficios artesanos, junto con actividades educativas como la escuela de escuderos o la iniciación a la esgrima medieval, pensadas para público infantil y adulto. Los más pequeños dispondrán además de un espacio propio con juegos, tiovivo, corrales con animales y talleres creativos de pintura de cofres y máscaras.
Música y teatro
La oferta cultural y de animación se verá reforzada con una intensa programación musical y teatral a cargo de compañías de música folk y teatro de calle, con actuaciones a lo largo de toda la jornada. Como cierre, el festival culminará con un gran espectáculo final de fuego y acrobacias aéreas que pondrá el broche a unas jornadas en las que el pasado medieval volverá a cobrar vida en Sant Mateu.
El Ayuntamiento de la capital del Maestrat mantiene una firme apuesta por la revalorización de su patrimonio cultural e histórico a través de este evento de gran formato. Concebido no solo como un hito cultural y festivo, el Sant Mateu Medieval actúa como un motor de dinamización económica clave para el tejido productivo y comercial de la localidad, al tiempo que consolida de forma estratégica la posición del municipio como uno de los destinos referentes del turismo de interior en la provincia de Castellón.
Programa completo
Durante los tres días, las actividades a desarrollar tendrán los siguientes horarios:
Viernes 10
- 18:00 Apertura del mercado medieval Inicio de la feria con artesanos, mercaderes y tabernas.
- 18:00 - 21:00 Taller infantil de pintura de cofres y máscaras Espacio creativo dedicado a los más pequeños. Ubicación: Pla de Baix
- 18:30 Charlas explicativas de armas y utensilios Visita guiada didáctica en el campamento medieval. Ubicación: Pla de Baix
- 18:30 Pasacalles: El vuelo de las hadas Con Las Sargantanas.
- 19:30 INAUGURACIÓN OFICIAL DEL MERCADO MEDIEVAL Pregón de apertura.
- 20:30 Pasacalles: Las bufonas escapan de la corte Con Las Sargantanas.
- 20:30 Actividad participativa: Cómo se vestía un caballero para el combate Demostración interactiva con participación del público.
- 20:30 Cetrería: Espectáculo de vuelo controlado Exhibición de aves rapaces en el área de vuelo. Ubicación: Plaza Monjas
- 20:30 Teatro de títeres: El mejor regalo del mundo Representación infantil y familiar. Ubicación: Pla de Baix
- 20:45 Actuación musical: "Los lobos salvajes" Con Vendaval Folk y bailarina.
- 20:45 Pasacalles: Trolerías Animación itinerante cómica por el mercado.
- 21:00 Cetrería: Espectáculo de vuelo controlado Exhibición de aves rapaces nocturna. Ubicación: Plaza Monjas
- 21:30 Gran Espectáculo: "Terra de Fires" Con Las Sargantanas (Acrobacias aéreas y fuego). Ubicación: Plaza Mayor
- 21:45 Pasacalles: Brujos trashumantes Animación nocturna mística.
- 22:00 Actuación musical: "Ánimas de la noche" Con Vendaval Folk y bailarina.
- 22:00 Hora de visitar las tabernas
Sábado 11 y domingo 12
- 11:00 Apertura del mercado medieval Reapertura de los puestos y talleres artesanales.
- 11:30 Charlas explicativas de armas y utensilios Explicación histórica en el campamento militar. Ubicación: Pla de Baix
- 11:30 Pasacalles: Las faunas zancudas y fauntásticas Con Las Sargantanas.
- 12:00 Pasacalles: Seres del bosque Personajes fantásticos recorren el mercado.
- 12:00 Cuentacuentos medievales Historias y leyendas antiguas para toda la familia. Ubicación: Pla de Baix
- 12:00 Melodías del mercado Con Vendaval Folk y bailarina.
- 12:00 Cetrería: Espectáculo de vuelo controlado Exhibición de aves rapaces. Ubicación: Plaza Monjas
- 12:00 GRAN DESFILE POR EL RECINTO DEL MERCADO Comitiva con artistas, soldados, caballeros y músicos.
- 12:30 (domingo 12) NOMBRAMIENTO DE CABALLEROS Y DAMAS Puerta románica de la Iglesia Arciprestal. Ubicación: puerta románica de la Iglesia Arciprestal
- 12:30 Paseo de ocas por el mercado Tradicional exhibición de pastoreo itinerante.
- 13:00 (domingo 12) DEMOSTRACIÓN DANZAS MEDIEVALES Ubicación: Plaza Mayor
- 13:00 Actividad participativa: Cómo se vestía un caballero para el combate Explicación práctica e interacción con el público. Ubicación: Pla de Baix
- 13:00 Teatro de títeres: El sueño de volar Representación infantil. Ubicación: Pla de Baix
- 13:15 Teatro infantil: "Las Astrolocas" Con Las Sargantanas.
- 13:30 Actuación musical: "Enmascarados" Con Vendaval Folk y danza de época.
- 13:30 "LA PIÙ GRANDE COMMEDIA DELL'ARTE DEL MONDO" Gran representación teatral cómica por Projecte Somiatruites. Ubicación: Lavaderos de la C/ Sant Isidro e Historiador Betí
- 14:00 ¡HORA DE VISITAR LAS TABERNAS!
- 17:30 Charlas explicativas de armas y utensilios Campamento medieval militar. Ubicación: Pla de Baix
- 18:00 - 21:00 Taller infantil de pintura de cofres y máscaras Espacio creativo infantil. Ubicación: Pla de Baix
- 18:00 Demostraciones de combate: Espada y escudo Exhibición de destreza marcial y recreación de duelos. Ubicación: Plaza Mayor
- 18:00 Cetrería: Espectáculo de vuelo controlado Exhibición de aves rapaces. Ubicación: Plaza Monjas
- 18:15 Pasacalles: Elfos azules Animación itinerante fantástica.
- 18:30 Pasacalles: Las bufonas escapan de la corte Con Las Sargantanas.
- 18:30 Paseo de ocas por el mercado Exhibición itinerante de pastoreo.
- 19:00 Melodías del mercado Con Vendaval0 Folk.
- 19:00 Cuentacuentos medievales Historias tradicionales para toda la familia. Ubicación: Pla de Baix
- 19:30 "LA PIÙ GRANDE COMMEDIA DELL'ARTE DEL MONDO" Gran representación teatral cómica por Projecte Somiatruites. Ubicación: Lavaderos de la C/ Sant Isidro e Historiador Betí
- 19:30 Escuela de escuderos Actividad educativa y de iniciación para niños. Ubicación: Pla de Baix
- 19:45 Pasacalles: El vuelo de las hadas Con Las Sargantanas.
- 20:00 Cetrería: Espectáculo de vuelo controlado Exhibición de rapaces. Ubicación: Plaza Monjas
- 20:00 GRAN DESFILE POR EL RECINTO DEL MERCADO Gran desfile con todo el elenco de artistas y soldados.
- 20:10 Pasacalles: El bosque embrujado Animación itinerante.
- 20:15 Actuación musical: "Los lobos salvajes" Con Vendaval Folk.
- 20:30 Espectáculo de circo en estructura aérea Acrobacias de gran altura. Ubicación: Plaza Mayor
- 20:30 Taller de esgrima medieval Iniciación práctica para niños y adultos. Ubicación: Pla de Baix
- 21:00 Paseo de ocas por el mercado Exhibición itinerante.
- 21:15 Actuación musical: "Ánimas de la noche" Con Vendaval Folk.
- 21:30 Pasacalles: Trolerías Animación cómica itinerante.
- 22:00 GRAN ESPECTÁCULO FINAL: "TERRA DE FIRES" Clausura del festival con Las Sargantanas (Fuego y aéreos). Ubicación: Plaza Mayor
- 22:00 ¡HORA DE VISITAR LAS TABERNAS!
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