Pla de l’Arc torna a situar-se en l’epicentre de l’estiu festiu
La pedania de Vall d’Alba reunirà este cap de setmana el XIV Concurs de Ramaderies, el Retroremember Festival i una intensa programació
Pla de l’Arc ja està preparat per a viure un dels caps de setmana més esperats de l’estiu. La pedania de Vall d’Alba celebra els actes centrals de les seues festes en honor a Sant Jaume, amb una programació que tornarà a omplir els seus carrers d’ambient, tradició i música, i que atraurà milers de persones de tota la província.
Les celebracions van començar el 12 de juliol amb la tradicional missa a l’aire lliure en honor a Sant Jaume, donant inici a unes celebracions que ara afronten les seues jornades més multitudinàries.
Durant este cap de setmana, els festejos taurins, la música i l’ambient festiu convertiran Pla de l’Arc en un dels grans punts de trobada de l’estiu castellonenc.
Però si hi ha alguna cosa que distingeix les festes de Pla de l’Arc és la seua potent programació musical. Hui arrancarà amb el Tardeo The End, amenitzat per DJ Fran Tejedor, continuarà amb Festa con Más Flow, un espectacle dedicat als grans èxits del reggaeton, i culminarà amb la Macro The Luxe XXL, que posarà ritme a la primera gran nit de festes.
Demà arribarà un dels esdeveniments més esperats de l’estiu, amb la celebració de la novena edició del Pla de l’Arc Retroremember Festival, una cita ja consolidada que tornarà a reunir a la Masia de Cholito milers d’aficionats, arribats des de diferents punts de la Comunitat Valenciana, per a gaudir d’una vesprada dedicada a la millor música remember.
El festival s’ha consolidat com un dels grans reclams de les festes i una de les cites remember més destacades de l’estiu a la província, congregant a milers de persones.
La festa continuarà de matinada amb el Festival DJ’s, a la Macro The Luxe XXL, que començarà a les 02.00 h i allargarà l’ambient festiu fins ben entrada la nit.
Bous
La tradició taurina tornarà a ser un altre dels grans pilars de les celebracions, amb el XIV Concurs de Ramaderies, que reunirà durant tot el cap de setmana les ramaderies Fernando Machancoses, Jaime Tárrega Lucas i Germán Vidal, a més dels tradicionals bous embolats de hui i demà.
Diumenge se celebrarà l’última jornada del certamen, després de la qual es lliuraran els premis del Concurs de Ramaderies i del Campionat de Guinyot, abans de la tradicional traca que posarà el punt final a les festes.
«Pla de l’Arc s’ha convertit en una cita imprescindible», va assenyalar l’alcaldessa de la Vall d’Alba, Marta Barrachina, qui va destacar que «estes festes són un exemple de la força i les ganes que tenen les nostres pedanies i de l’enorme treball de les persones que les fan possibles. Gràcies a l’esforç i la il·lusió de la comissió organitzadora, Pla de l’Arc torna a oferir una programació pensada per a gaudir i continuar consolidant-se com un dels grans referents de l’estiu festiu a la nostra província».
Un equip imprescindible
Cal assenyalar que la comissió de festes d’aquestes festes està integrada per: Inés Fabregat Vallés, José Manuel Fabregat Vallés, Alexis Albao Fabregat, Hugo Edo Gallego, Marga Doménech Vallés, Ampa Nebot De La Torre, Tere Sales Gil, Aitana Gil Doménech, Irene Fabregat Sales, Jorge Esteve Capdevila i Vicent Safont Valls.
Amb una combinació única de tradició taurina, música i un incomparable ambient festiu, Pla de l’Arc tornarà a reunir este cap de setmana milers de persones, reafirmant-se com una de les grans cites de l’estiu a la província de Castelló.
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