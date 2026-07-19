Moncofa celebra sus fiestas en honor a Santa María Magdalena

Los vecinos y visitantes de Moncofa ya se encuentran inmersos en las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, unas celebraciones que arrancaron el pasado viernes pero, como viene siendo habitual, el primer plato fuerte de la semana será el próximo martes, día 21, con el Dia del Bou.

Los aficionados taurinos tendrán la posibilidad de asistir a tres exhibiciones de toros cerriles, de las ganaderías de Adolfo Martín y La Jotera, y también disfrutarán de desafíos de vaquillas, de las ganaderías de Javier Tárrega El Gallo y Hermanos Navarré. A ello se sumarán tres emboladas.

Especial mención merecen las protagonistas de las fiestas. La reina Alicia Pedrós Alemany y su corte de honor formada por: Cristina Pérez Martí, Izaskun López Sánchez, Paula Valls González y Aitana Sánchez Ángel, que aguardan con especial emoción la llegada del miércoles 22, Dia de la Festa Major, y el 23, Dia de la Festa de l’Ermita, jornadas en las que celebrarán el homenaje a los mayores de la localidad, así como actos religiosos como la ofrenda, la misa mayor y la procesión de la patrona, preludio del momento más importante de las celebraciones, el desembarco de Santa María Magdalena, que tendrá lugar el jueves, 23 de julio, a las 20.00 horas. La reina afirma que se siente «muy ilusionada» y junto a su corte de honor, va a «disfrutar al máximo en cada uno de los actos» de la agenda porque sabe que será un año que nunca podrá olvidar.

Acto de presentación de la reina de 2026, Alicia Pedrós Alemany, y la damas de su corte de honor. / Sánchez

Más propuestas

No obstante, la programación de la semana de festejos incluye también un buen número de propuestas culturales y musicales, como el concierto de la SUM Santa Cecilia de Moncofa, así como el VI Festival de Corales, la mascletà que disparará Hermanos Caballer, la mascletà mixta multicolor a cargo de Pirotècnia Peñarroja y el castillo de fuegos acuático, que disparará Pirotècnia Tomás.

Otro de los actos emotivos será el reconocimiento a las vecinas que llevan el nombre de la patrona, una cita muy especial que se desarrollará en la plaza de la Iglesia, donde el Grup de Danses Biniesma ofrecerá un repertorio de sus bailes tradicionales.

Por su parte, los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en actividades concebidas para ellos, como el espectáculo infantil de cuentacuentos con Eva Fernández con la obra Geganta Magdalena i els seus amics, a cargo de la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa.

La concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, incide en que, un año más, «llegamos a la esperada celebración de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena con mucha ilusión». «Esta semana significa muchos para los vecinos, pero también para aquellos que nos visitan, que tendrán la oportunidad de disfrutar de los numerosos actos programados y, especialmente, de las citas de los días 21, 22 y23», destaca la edila.

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Ejemplar de la ganadería de Adolfo Martín que se exhibirá el día 21. / Sánchez

Alós: «Son días de emoción»

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, añade que con la celebración de estas fiestas patronales «seguimos mostrando a todas las personas, unas celebraciones que tienen como protagonistas a la reina de las fiestas y su corte de honor, así como de nuestra patrona Santa María Magdalena, que cuenta con un desembarco en vivo y en directo que llena de alegría y emoción nuestro corazón, sobre todo cuando desde alta mar va acercándose a nuestra costa. También me gustaría resaltar al grupo de jóvenes de la localidad que, vestidos de marineros, llevan con fervor y respeto la imagen de nuestra patrona».