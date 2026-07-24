La Barona rendeix tribut a la Mare de Déu dels Àngels
La pedania de Vall d’Alba celebra les seues festes amb una programació que combina tradició, música i activitats infantils
Vall d’Alba continua amb les festes d’estiu a les seues pedanies. La Barona ja està preparada per a celebrar les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu dels Àngels amb una completa programació d’actes que es desenvoluparà a partir de hui i fins al 2 d’agost.
Música, gastronomia, activitats infantils, tradició i actes religiosos ompliran de nou la pedania d’ambient festiu durant estos dies. «Les festes de la Barona són una magnífica oportunitat per a retrobar-nos, compartir moments amb familiars i amics i continuar mantenint vives les nostres tradicions», assenyala l’alcaldessa de la Vall d’Alba, Marta Barrachina, qui ha volgut posar en valor «el treball, la dedicació i la il·lusió de la Comissió de Festes, perquè gràcies al seu esforç, un any més, la Barona celebrarà unes festes per a tots».
Per la seua part, la regidora de la Barona, Silvana Mas, destaca que «la Comissió de Festes ha preparat una programació molt variada que farà que la Barona torne a omplir-se d’activitat durant estos dies». Així mateix, Mas expressa el desig que «veïns i visitants gaudisquen de cada acte i aprofiten les festes per a retrobar-se i compartir bons moments».
La Comissió de Festes està formada per Alberto Escrig Barberá, Francisco Javier Safont Gil, Sonia Tena García, Carmen Rosa Gil Capdevila, Clara Albert Roda, Aida Julián Balaguer, Danae Albafull Rey, Víctor Meseguer Barrachina, Esteban Edo Albert i Hugo Andreu Oliver.
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Les festes arranquen hui amb el tradicional volteig de campanes, la inauguració de la tasca de festes, el concurs de guinyot i el sopar de pa i porta, durant el qual la Comissió repartirà vi, llimonà i aigua entre els assistents. La jornada conclourà amb una divertida festa de disfresses amenitzada per la discomòbil The End. La música tornarà a ser protagonista el dissabte 25 de juliol amb un tardeo amenitzat per El Serrucho, al qual seguirà un sopar de tombet i una nova sessió de la discomòbil The End.
La jornada del diumenge 26 de juliol estarà dedicada a la convivència, amb l’obertura de la tasca de festes amenitzada per un dj, una paella monumental i una refrescant festa aquàtica amb tobogan per als més menuts.
La programació es reprendrà el divendres 31 de juliol amb una popular torrà de sardines, seguida d’una sessió musical amb dj que mantindrà l’ambient festiu fins a la nit. El cap de setmana estarà dedicat als actes més tradicionals. El dissabte 1 d’agost, jornada del Cor de Jesús, començarà amb la despertà, continuarà amb activitats infantils i culminarà amb la missa oficiada per Óscar Bolumar.
Finalment, el diumenge 2 d’agost, dia de la Mare de Déu dels Àngels, se celebraran la despertà, la missa en honor a la patrona, l’exhibició de balls a càrrec del Grup de Danses de la Vall d’Alba i una traca final que posarà el gran colofó a les festes de 2026.
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