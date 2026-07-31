Les celebracions d’agost omplin Cabanes de tradició i música
Fins al 9 d’agost la localitat gaudirà amb activitats pensades per a totes les edats, incloses en una programació carregada de propostes
Tot està llest a Cabanes per a donar el tret d’eixida a les esperades festes d’agost, que ompliran els carrers i les places del municipi de tradició, música i germanor. En la nit del 31 de juliol se celebra la divertida Velà i, fins al 9 d’agost, l’ambiciosa programació promourà la participació del poble, juntament amb exhibicions taurines, nits musicals i activitats tradicionals.
«Les festes d’agost són el reflex del que som: un poble unit, alegre i orgullós de les seues arrels. Seran uns dies pensats perquè, des dels més xicotets fins als nostres majors, gaudisquen al màxim. Vull agrair especialment el teixit associatiu local, ja que, sense la seua implicació i passió, aquestes festes no serien possibles», va valorar l’alcaldessa, Virginia Martí.
La XII Nit de la Velà és un dels esdeveniments més populars de les festes. Les colles pujaran a l’escenari per a cantar i ballar himnes contemporanis. La cita començarà a les 23.00 hores a la plaça de la Casa de la Cultura i continuarà amb la discomòbil The End.
Crida, música i concursos
La Velà deixarà pas, l'1 d'agost, al moment més esperat: la Crida oficial d’inici de festes, a càrrec dels festers i les festeres de 2026. Abans el programa inclourà el V Open Frontenis Cabanes, una quedada de penyes, una paella monumental i una sessió de bingo musical. La vesprada seguirà amb una cercavila de la xaranga Tot al Vol, la coetada d’inici de festes i l’orquestra The Luxe. A mitjanit arribarà el Summer Fest del quinzé aniversari de The End.
El 2 d'agost compaginarà el tir social al plat amb concursos de guinyot, botifarra i cartes infantils, el partit de futbol d’homenatge a Ricardo Martín i els actes religiosos en honor de Sant Joan Baptista i Sant Roc. La jornada es completarà amb la processó, el concert de la Unió Musical Santa Cecília de Cabanes i la Festa la Trobada 2026, amb la discomòbil The End.
Agenda taurina, xiquets i majors
A partir del 3 d’agost s’activarà una intensa agenda taurina fins al diumenge 9, darrer dia de les festes. La programació diària inclourà les prestigioses entrades de bous, a les 12.00 hores, i exhibicions a la vesprada a càrrec de ramaderies locals com Bous La Ribera, German Vidal, Miguel Parejo o La Jotera, amb un bou feréstec. La nit de dilluns se celebrarà la tradicional i multitudinària Nit de la Xulla, amb l’orquestra Centauro i la discomòbil The End.
Dimarts 4 hi haurà inflables, bou mecànic, pintacares i tatuatges, a més d’activitat taurina i una vesprada musical amb Saragata. La jornada també reservarà espai per al berenar dels jubilats i les jubilades, abans d’una nova entrada de bous i un bou embolat. Dimecres, el muntatge de la plaça de bous compartirà protagonisme amb la Festa de l’Aigua a la piscina municipal, animada per un espectacle musical.
El tram final de les festes arrancarà el dia 6 d'agost amb el divertit Concurs de Disfresses, la concentració de penyes, l’exhibició i el lliurament de premis, abans del ball amb l’orquestra Tokio Band. Divendres 7 serà una jornada de gran emoció i interés taurí, amb els bous feréstecs Trapero i Capricornio, i l’esperat tribut a Amaral a la nit. El dia 8 hi haurà un doble passe de la gran orquestra Benidorm Show, una sessió dels anys 90 i 2000 amb The End i l’exhibició del bou Yeseito.
Diumenge 9, Bous La Ribera protagonitzarà l’entrada i la prova, abans del desafiament amb la ramaderia de Fernando Mansilla. La jornada final també inclourà l’eixida de bous i vaques. El castell de focs artificials, a càrrec de la pirotècnia Tomàs de Benicarló, posarà el fermall d’or a les festes patronals diumenge a la nit.
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