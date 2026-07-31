Les Useres inicia sus fiestas con la proclamación de la reina

Les Useres inicia oficialmente sus esperadas fiestas en honor al Salvador y al Cristo de la Agonia 2026. A partir del 31 de julio, la localidad vive una intensa programación concebida para reunir a vecinos, visitantes y autoridades y envolverlos en una atmósfera repleta de tradición, convivencia y fervor popular. La localidad afronta un calendario lleno de actividades para disfrutar en compañía que se prolongará hasta el domingo 9 de agosto.

Uno de los momentos más importantes tendrá lugar en la noche del 31 de julio, a las 22.00 h, con motivo de la proclamación de la reina de las fiestas 2026, una distinción que este año recae en Marina García Miguel. La máxima representante estará arropada por su corte de honor, integrada por la dama de honor Cristina Martínez Marco y las damas Ruth Escrig Branchadell, Lucia Font Bellés y María García Tomás. Daniel Náger Zamorano y Alba Saura Manzanares presentarán el acto y guiarán al público a través de una velada cargada de emoción.

La reina y su corte manifestaron estar «muy agradecidas de poder representar a nuestro pueblo durante este año inolvidable. Además de vivir unas fiestas con mucha ilusión, que quedarán para siempre en nuestro recuerdo, esperamos que disfrutéis cada acto tanto como lo haremos nosotras».

La música acompaña a la población en estos días tan emblemáticos. / Mediterráneo

Jornadas intensas

El pistoletazo de salida de las celebraciones tendrá lugar mañana, con el tradicional chupinazo de apertura, que correrá a cargo de las máximas representantes de la fiesta. El resto de la jornada, los actos taurinos serán los protagonistas, con ejemplares de la ganadería Laura Parejo, tanto en la entrada matinal como en las exhibiciones vespertinas. La ganadería Jara del Retamar, a cargo de la Asociación Peña Taurina de les Useres, protagonizará la subida del cajón.

En las siguientes jornadas, el municipio disfrutará con los actos tradicionales y propuestas para todos los gustos, que abarcan desde la popular cena del tombet de bou y el concierto de la Unión Musical Santa Cecilia de les Useres, el 4 de agosto, hasta el concurso de paellas y la fiesta de la espuma, amenizada por la discomóvil Bandalay Special del 5 de agosto, sin olvidar la comida para la tercera edad en l’Espai Cultural del 6 de agosto.

La corporación municipal, encabezada por el alcalde, Jaime Martínez. / Mediterráneo

Actos religiosos

Ese mismo jueves se celebrarán los actos más solemnes como el homenaje a El Salvador, con misa por la mañana, procesión y pasacalle de disfraces por la noche.

Asimismo, el 7 de agosto estará dedicado al Santísimo Cristo de la Agonía, con actos litúrgicos, procesión y la tradicional exhibición del Ball de Plaça, a cargo del Grup de Danses l’Ullal de les Useres, en la plaza del Ayuntamiento. Además, cerrará la noche la gran esperada actuación del Grupo Relajo.

Jornadas taurinas y actividades infantiles

Las jornadas taurinas se retomarán el 8 de agosto, con la participación de la ganadería Germán Vidal de Cabanes y herederos Antonio Fernández de Jaén.

Cabe destacar que este año, los más pequeños tendrán una gran oferta de actividades con la globotá infantil (1 de agosto), el espectáculo patrocinado por la Diputación que se celebrará este domingo, y una gran feria infantil el día 5 de agosto, entro otros.

Las celebraciones finalizarán el 9 de agosto con la ganadería Sergio Rua de Albocàsser como anfitriona del acto de clausura y el tardeo junto al grupo Los Simples, con reparto de cerveza para todos los asistentes.A ellos se sumará el disparo de un castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche de oro a unos días en los que, como señaló el alcalde Jaime Martínez, «les Useres abre sus puertas con ilusión, orgullo y hospitalidad, invitando a todo el mundo a sumarse a nuestras raíces, cultura y tradiciones».

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