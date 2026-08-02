Almenara inicia les Festes d’Estiu en la playa Casablanca

La playa Casablanca de Almenara ha iniciado les Festes d’Estiu que se prolongarán hasta el 16 de agosto con una treintena de propuestas dirigidas a todos los públicos. La oferta incluye conciertos, actividades deportivas, espectáculos infantiles, festejos taurinos, actos tradicionales y las celebraciones religiosas en honor a Sant Roc, patrón de la localidad.

Los conciertos, tardeos y discomóviles tendrán un papel destacado. / Miguel Ángel Sánchez

Uno de los principales atractivos de la programación será la oferta musical, que se concentrará especialmente entre el 14 y el 16 de agosto en el aparcamiento de la calle Costa del Sol. El público podrá disfrutar:

del concierto Mil Rosas , un tributo a La Oreja de Van Gogh ;

, un tributo a ; de la actuación de Sonia y sus Secuaces ;

; del Casablanca Remember Fest , con José Coll, Serrano, Paco Moliner y DJ Mafia,

, con José Coll, Serrano, Paco Moliner y DJ Mafia, así como de los tardeos con Alejandro Díaz y Los Gatos.

Además, las noches del 14 y del 16 de agosto concluirán con discomóviles. La música también será protagonista el viernes 7 de agosto con el espectáculo flamenco de Lidón Prades, que se celebrará junto a la Tourist Info dentro del ciclo cultural Nits a la Fresca.

Deporte

El deporte también ha sido protagonista con la tradicional Volta a Peu a la Platja Casablanca que tuvo lugar ayer y que contó con una alta participación. Además, hoy domingo día 9 se celebrará la travesía a nado y, como novedad de esta edición, el domingo 16 tendrá lugar el I Encuentro Familiar de Paddle Surf.

Público familiar

Las actividades familiares e infantiles ocuparán también un lugar destacado. Entre las novedades figura un parque acuático con fiesta de la espuma, que se instalará la tarde del viernes 14 en la plaza Els Pescadors. Asimismo, el sábado 8 de agosto se celebrará el tradicional Xixo Xixero, el popular pasacalle de fanalets de meló d’Alger acompañado por la Colla Garramatxa, al que seguirá la representación teatral de Robin Hood.

La programación infantil se completará con la actuación del Mago Alfonso, prevista para el 2 de agosto; los talleres y juegos que se desarrollarán durante las tardes del 14 al 16 de agosto en el aparcamiento de la calle Costa del Sol, y una nueva sesión del Cinema a Vora Mar, que el martes día 11 proyectará la película familiar Flow, un mundo que salvar.

No faltarán los tradicionales ‘bous al carrer’ y las vaquillas. / Miguel Ángel Sánchez

Toros

Los festejos taurinos volverán a formar parte de la programación con las tradicionales vacas y toros embolados de la ganadería local de Juan Faet. Este año, con motivo del eclipse solar previsto para el 12 de agosto, la primera jornada taurina se adelanta al martes 11, con vacas por la tarde y toro embolado por la noche. La segunda jornada tendrá lugar el jueves 13 cuando, además, la AC Festes de Dalt de la Muralla organizará, antes del toro embolado, un toro embolado infantil.

Día grande

El domingo 16 de agosto, festividad de Sant Roc, se celebrarán los actos religiosos con la misa y la tradicional procesión en honor al patrón. La jornada culminará con el castillo de fuegos artificiales junto al mar, a cargo de la Pirotecnia Hermanos Caballer de Almenara, que comenzará a las 23.00 horas desde la Gola de la Llosa.

La programación se completa con una visita guiada al Castell y la Torre Bivalcadim, prevista para el miércoles 5 de agosto a las 19.30 horas, con salida desde la explanada del Castell.

Prefestes 2026

Además, como en cada mes de agosto, y después de la gran acogida que ha tenido, tras celebrarse las fiestas de Sant Roc, llegarán les Prefestes 2026, la tradicional comida de paella y discomóvil que tendrá lugar el sábado 22 de agosto en el aparcamiento de la calle Costa del Sol.