Onda empieza agosto con una multitudinaria romería

Tras unos días marcados por la preocupación y el esfuerzo colectivo, para hacer frente al incendio que ha afectado a la Serra d’Espadà y al entorno de Onda, la ciudad vuelve poco a poco a la normalidad. Y lo hace de la mejor manera que sabe: recuperando sus tradiciones, reencontrándose en sus calles y mirando de nuevo hacia el ermitorio del Santísimo Salvador.

Cada 5 de agosto cientos de ondenses emprenderán la subida hacia el ermitorio. Unos lo hacen por devoción. Otros porque así lo hacían sus padres y sus abuelos. Muchos, simplemente, porque no conciben un verano sin compartir ese recorrido entre amigos, familia y vecinos. Cambian los escenarios, la música, las generaciones, pero hay imágenes que permanecen intactas: el sonido de la dolçaina marcando el ritmo de la romería, el ermitorio convertido en punto de encuentro y la sensación de que, por unas horas, todo el pueblo vuelve a reunirse.

La imagen del Santísimo Salvador saldrá a hombros por la localidad. / Mediterráneo

Momento emblemático

Este año, Onda volverá a vivir uno de esos momentos que solo suceden una vez al año. A las 19.00 horas partirá la tradicional romería desde la zona deportiva, acompañada por el Grup Dolçainers d’Onda, hasta llegar al ermitorio. Allí, desde las 19.30 h, la música popular tomará el relevo con las actuaciones de la rondalla Els Moriscos, el Grup Folklòric d’Onda y Riu Sec-Onda Baila, mientras el Grup Scout Onda repartirá coca y granizado para recibir a los romeros. Cuando caiga la noche, el recogimiento dará paso a la celebración con las misas tradicionales, oficiadas a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, y en el Recinto Multiusos, la fiesta continuará con la actuación gratuita de la Orquesta Supermagic, seguida de las sesiones de DJ Carles Carceller y DJ Josvi.

El 6 de agosto, día del Santísimo Salvador, el ermitorio volverá a convertirse en el gran punto de encuentro. Desde la medianoche se sucederán las celebraciones litúrgicas hasta llegar a la eucaristía solemne de las 12.00 h, uno de los actos más emotivos de la festividad. Durante toda la jornada, la tradicional Fireta comercial llenará de ambiente el entorno del ermitorio, mientras que por la tarde, a las 18.30 h, los pequeños tendrán su espacio con actividades infantiles organizadas por el Casal Jove.

Los bailes populares volverán a encandilar a vecinos y visitantes. / Mediterráneo

Servicio gratuito de autobús

Porque la festividad del Salvador ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Hoy conviven la tradición religiosa, la cultura popular, la música en directo, el comercio local y las actividades familiares, en una programación pensada para que cada generación encuentre su manera de vivir la fiesta. Ese equilibrio entre pasado y presente es uno de los motivos por los que esta celebración continúa siendo una de las más queridas por los ondenses.

Y para que lo único importante sea disfrutar del camino, el Ayuntamiento volverá a habilitar un servicio gratuito de autobús hasta el ermitorio. El miércoles funcionará de 19.00 a 2.30 h y el jueves de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 h. Además, se ofrecerá un autobús adaptado el jueves por la mañana, para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.

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Onda Medieval

Cuando termine la festividad, Onda apenas hará una pausa. Del 7 al 9 de agosto, el casco histórico volverá a viajar siglos atrás con Onda Medieval, llenando sus calles de mercaderes, torneos, espectáculos y ambientación histórica. Apenas unos días después, el 12 de agosto, el Castillo de las 300 Torres, reconocido por la Generalitat Valenciana como punto oficial para contemplar el fenómeno, se convertirá en uno de los mejores balcones para disfrutar del eclipse solar en una experiencia que unirá ciencia, patrimonio y turismo.