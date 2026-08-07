Sant Roc 2026: La liturgia, el deporte y los toros marcan los festejos de Nules

La playa de Nules se encuentra inmersa en la celebración de las fiestas de Sant Roc que arrancaron el pasado 31 de julio y que se prolongarán hasta el 16 de agosto. Durante estos días, el distrito marítimo contará con una programación que combinará actividades tradicionales, propuestas familiares, música, actos taurinos, deporte y acciones destinadas a poner en valor el patrimonio de sus playas. Del mismo modo, los actos religiosos serán protagonistas el día de la festividad de Sant Roc, el 16 de agosto, con la misa, la procesión y la bendición de bizcochos y panes.

Aficionados taurinos en una exhibición de vacas. / Erik Pradas

Las jornadas del 7 y 8 de agosto serán para los festejos taurinos, uno de los ejes principales del programa. El día 7 por la tarde tendrá lugar una exhibición de vacas de la ganadería Juan Faet, mientras que a las 23.00 horas se celebrará el tradicional toro embolado, un acto que concentra a numerosos aficionados. Y el sábado día 8 por la mañana habrá una matinal de vacas sobre asfalto, seguida de una nueva exhibición vespertina y otro toro embolado por la noche.

Música y deporte

Como complemento festivo, la música será protagonista en la terraza de l’Estany con el Summer Fest Quinter, una cita dirigida especialmente a la Quinta del 2000 que combinará conciertos en directo con sesiones remember.

El domingo 9, de 8.00 a 12.00 horas, tendrá lugar el concurso de pesca de agua dulce en l’Estany y, por la noche, el protagonismo será para el baile de las personas mayores. El lunes 10, de 17.30 a 20.30 horas, la programación pondrá el foco en el público infantil con una fiesta del agua con espuma y juegos, pensada para aliviar las altas temperaturas y fomentar la participación familiar.

'Escape room' temático

Las actividades continuarán el martes 11, a las 18.00 horas, con una propuesta innovadora dirigida a la juventud: un escape room temático en el paraje natural de l’Estany con motivo del Día Mundial de la Juventud, que requerirá inscripción previa. Esa misma noche (21.30 horas), el cine de verano tomará el relevo con la proyección de la película Cómo entrenar a tu dragón, en una sesión gratuita al aire libre. El miércoles 12 añadirá un elemento singular al calendario debido al eclipse total de Sol.

La música regresará el jueves 13 con un concierto tributo a Il Divo en la terraza de l’Estany a las 22.30 horas, mientras que el viernes 14 se repetirá la fiesta del agua para los más pequeños a partir de las 17.30 horas.

El sábado 15 será una de las jornadas más completas, con una intensa agenda deportiva. La mañana, de 7.00 a 10.00 horas, arrancará con concursos de pesca femenino e infantil, seguida de una marcha en bicicleta por la playa de Nules a las 10.30 horas. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la 42ª Volta a Peu Sant Roc, con carreras para menores y adultos.

Actos religiosos

El domingo 16, día grande de las fiestas, combinará deporte, tradición y devoción. Tras el trofeo de ciclismo escolar por la mañana, la tarde estará dedicada a los actos religiosos en honor a Sant Roc, con la misa y la solemne procesión acompañada por la Banda Artística Nulense. La bendición y reparto de panes a partir de las 21.00 horas pondrá el broche de oro a la jornada antes del esperado castillo de fuegos artificiales a las 23.00 horas en la playa del Bovalar a cargo de la pirotecnia Reyes Martí.