Sant Roc 2026: La playa de Moncofa aúna cultura, tradición y tardeos
La programación arrancó el miércoles 6 de agosto con la feria artesanal y del comercio local
La exhibición del primer toro es el sábado día 8 a las 19.30 horas
Los vecinos y visitantes de la playa de Moncofa ya disfrutan de la programación organizada por la concejalía del área con motivo de las fiestas de Sant Roc que tienen lugar del 6 al 16 de agosto. La agenda está en marcha tras la inauguración el jueves día 6 de la feria artesanal y del comercio local, instalada en la avenida Mare Nostrum, donde permanecerá abierta hasta el próximo domingo 9 de agosto.
El inicio de los principales actos festivos llegará el sábado 8 de agosto. A las 19.30 horas tendrá lugar la exhibición del primer toro cerril de la prestigiosa ganadería de Raúl González y, a las 23.30 horas, se celebrará la tradicional embolada. Paralelamente, a las 20.00 horas, la pista de patinaje acogerá la propuesta Mar de Circ, con el espectáculo de talleres de malabares de la compañía Moi Jordana.
El domingo 9 de agosto, a las 21.30 horas, será el turno de la tradicional cena de sobaquillo, que se celebrará en el recinto taurino, donde se habilitarán mesas y sillas para los asistentes. La programación continuará el lunes con la exhibición de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega El Gallo de Moncofa, prevista para las 19.30 horas. El martes, a la misma hora, volverán las vaquillas y, por la noche, a las 22.30 horas, se celebrará una fiesta de la espuma light.
Grand Prix
El miércoles, a las 18.30 horas, el recinto taurino será escenario del Grand Prix Humor Amarillo, una de las citas más esperadas del programa. El jueves regresarán las vaquillas a partir de las 19.30 horas y, a las 22.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una noche infantil con mini discomóvil y animación.
Tardeo
En la recta final de las fiestas, el viernes 14 de agosto, a las 19.00 horas, la Plaça dels Cucs acogerá un tardeo con la actuación del cantante local Gustavo Paradís. De forma paralela, el recinto taurino albergará el tradicional encierro infantil, que incluirá toros embolados. El sábado 15 de agosto tendrá lugar la exhibición del segundo toro cerril de las fiestas. A las 19.30 horas se soltará un ejemplar de la ganadería de Raúl González, seguido de una exhibición de vaquillas y, a las 23.30 horas, se celebrará la embolada.
La programación concluirá el domingo 16 de agosto, festividad de Sant Roc, con la tradicional procesión en honor al santo, que partirá desde la ermita de Santa María Magdalena, recorrerá el itinerario habitual y finalizará nuevamente en el templo de la playa de Moncofa. Posteriormente se celebrará una misa en el exterior de la ermita.
Máximas representantes
Durante toda la semana festiva también tendrán un papel destacado la reina de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, Alicia Pedrós Alemany, y su corte de honor, integrada por Paula Valls González, Izaskun López Sánchez, Cristina Pérez Martí y Aitana Sánchez Ángel, que participarán especialmente en los actos centrales de la festividad de Sant Roc.
Estas fiestas cuentan con todos los ingredientes necesarios para el disfrute y diversión de todo el público»
Natur Fest
Dentro de la programación está incluido el esperado Natur Fest, con la presencia de food trucks, que contará con amplio abanico gastronómico, con su espacio para degustar los productos adquiridos, así como zona market e infantil. Sin duda, serán cuatro días de disfrute garantizado.
Por su parte, la concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, ha expresado que las fiestas en honor a Sant Roc, que se celebran íntegramente en la playa de Moncofa, «cuentan con todos los ingredientes necesarios para el disfrute y diversión de todo el público en general, ya que se ha elaborado una programación de actos pensando en todos».
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