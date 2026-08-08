Llucena arranca la semana grande en honor a la Asunción

Con la semana grande ya en marcha, el municipio de Llucena se prepara para vivir con intensidad las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, una programación que combina tradición, cultura, música, gastronomía y actos taurinos, con la participación de vecinos y visitantes.

La exhibiciones de reses reunirán a los aficionados taurinos. / Héctor Gozalbo

Este año, la responsabilidad y el honor de representar al pueblo recaen sobre Claudia Luna Collado, reina mayor de las fiestas, acompañada por sus damas de honor Mar Valles Bartoll, Pilar Escrig Porcar, Belén Gonell Villach y Blanca Chiva Seguer. Junto a ellas, la corte de honor infantil está formada por Abril López Celades, como reina infantil, y sus damas Berta Domínguez Pauls, Alejandra Alegre Eugenio, Erika Safont López y Altea Medina Gallén.

Días centrales

Tras una intensa semana cultural en la que han participado la Rondalla Jove, la Rondalla l’Alcalatén de l’Alcora, la Ronda Llucena Consuelo Bonet, el Grup Folclòric la Perla de la Montaña y el grupo local de sevillanas, la localidad inicia ahora los días centrales de sus fiestas del veraneante.

La programación arrancó el viernes 7 de agosto con la tradicional ronda a las reinas y damas. El sábado 8 de agosto, al mediodía, tendrá lugar el anuncio oficial de las fiestas a cargo del pregonero local Ricardo Bartoll, seguido de la cridà de las representantes festivas y la traca de inicio de las celebraciones. Por la noche, se celebrará la proclamación oficial de las reinas y damas, que dará paso a la actuación de la orquesta Montana.

El pregón

La jornada del domingo 9 de agosto estará marcada por el pregón de fiestas y la tradicional ofrenda de flores a San Vicente Ferrer en su ermita, que concluirá con una misa de acción de gracias. La programación continuará por la tarde con un tardeo amenizado por el grupo 2&Roll y una sesión de discomóvil.

Las peñas y garitos lo pasarán en grande en el pregón. / Héctor Gozalbo

Hasta el próximo jueves 13 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades que incluirá parque infantil, cena de pa i porta, la actuación de la orquesta Rollers Band, el concurso de paellas con fiesta de la espuma, una ruta gastronómica, baile de disfraces, un encierro de vaquillas y toro embolado, además de la actuación de la discomóvil Disconight.

Actos taurinos

Los actos taurinos centrarán el protagonismo de las tres últimas jornadas festivas, con reses de las ganaderías Laura Parejo, Hermanos Bellés y Mohicanos de Torás. Además, el 15 de agosto se llevará a cabo la prueba de dos toros cerriles de los hierros El Cotillo (Jaén) y Alcurrucén (Toledo), que serán embolados por la noche.

Solemnidad

Precisamente, el 15 de agosto, festividad de Nuestra Señora de la Asunción, se vivirá uno de los días más solemnes de las fiestas con el canto del tradicional Rosario de l’Aurora y la celebración de la eucaristía en la iglesia parroquial, a la que asistirán la corporación municipal y las reinas y las damas de honor. Después, se celebrará el Día del Turista en la plaza España, obsequiando a vecinos y visitantes con dulces típicos de la localidad y también con moscatel.

Invitación

El alcalde de Llucena, David Monferrer, anima a vecinos y visitantes a disfrutar de las celebraciones: «Durante estos días os invito a aparcar la rutina, a salir a la calle y a disfrutar al máximo de cada momento desde el respeto, la tolerancia y la alegría que siempre nos han caracterizado».

Durante estos días os invito a aparcar la rutina, a salir a la calle y a disfrutar al máximo de cada momento» David Monferrer — Alcalde de Llucena

Asimismo, destaca el papel de las máximas representantes festivas, asegurando que «las reinas y damas de este año son el alma y el futuro de nuestras tradiciones. Estoy convencido de que lucirán sus bandas con orgullo y elegancia, dejando una huella imborrable».