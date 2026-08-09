Les Coves de Vinromà: Un poble on ja es respira festa
El municipi ultima els preparatius per a unes Festes d’Agost 2026 que, del 14 al 23, tornaran a convertir-se en el gran punt de trobada de l’estiu
Les Coves de Vinromà ja respira ambient de festa. El municipi ultima els preparatius per a unes Festes d'Agost 2026 que, del 14 al dia 23, tornaran a convertir-se en el gran punt de trobada de l'estiu per a veïns, estiuejants i visitants de tota la comarca. Durant més de deu dies, la localitat desplegarà una programació que combina els actes més arrelats amb noves propostes culturals, esportives i d'oci pensades per arribar a tots els públics.
Durant els dies previs s'han programat activitats esportives, el concert de la Unió Musical Covarxina, tallers de dansa i benestar, així com una observació organitzada de l'eclipsi solar prevista per al 12 d'agost.
Inici oficial
L'inici oficial de les festes arribarà el 14 d'agost, amb una jornada marcada pel pregó, les exposicions, la tradicional concentració popular, el volteig de campanes i la desfilada de carrosses, un dels actes més multitudinaris del programa. La nit continuarà amb el sopar de germanor i una gran revetla que obrirà deu dies consecutius d'activitat festiva.
Les celebracions en honor de la Mare de Déu de l'Assumpció i de Sant Roc tornaran a marcar els dies centrals de les festes. El Grup de Danses de les Coves i el tradicional Ball Pla seran, un any més, alguns dels grans protagonistes d'unes jornades en què la cultura popular manté un paper central.
Festejos taurins
Els festejos taurins ocuparan bona part de la segona setmana de festes. Del 17 al 22 d'agost se celebraran entrades de bous, proves de ramaderies, bous de corro i diversos bous embolats, a més d'activitats organitzades per l'Associació Cultural Taurina. Paral·lelament, la programació inclourà tardeos, sopars populars, actuacions musicals, concursos i espais de convivència que complementaran l'oferta festiva i alternativa.
Música
La música tornarà a tenir un protagonisme destacat amb orquestres, macrodiscomòbils, grups locals i espectacles que ompliran la pista de la Ravaleta pràcticament cada nit. Tampoc faltaran les activitats per als més menuts, les propostes esportives, els tallers i les iniciatives culturals, configurant una programació transversal que busca implicar totes les generacions.
Dia de la Joia
El punt final arribarà el 23 d'agost amb el tradicional Dia de la Joia, que inclourà les populars corregudes, el dinar de germanor, el recorregut del Ball Pla pels carrers del municipi i el comiat de les Regines i Dames abans de la traca final i el castell de focs artificials.
Amb una programació que combina patrimoni, tradició, música, gastronomia i participació popular, les Coves de Vinromà es prepara per a viure unes festes que, un any més, aspiren a convertir-se en un dels grans referents festius de l'estiu a les comarques de Castelló.
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