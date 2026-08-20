Eslida vive con intensidad las fiestas del Cristo del Calvario

Las más de 40 peñas de Eslida ya se preparan para vivir con intensidad la semana festiva en honor al Cristo del Calvario. Esta noche tendrá lugar el concierto extraordinario de la Unión Musical Eslidense y mañana viernes por la noche se celebrará el esperado sopar de penyes, que reunirá a los peñistas y vecinos que, en tiempo y forma, hayan adquirido los tickets correspondientes. Será entonces cuando la fiesta cambie por completo y las calles empiecen a notar la apertura de los distintos casales ubicados en todo el casco urbano.

Para la alcaldesa de Eslida, Lucía Doñate, «sin duda alguna, este año la localidad vivirá una semana de fiestas muy emotiva». Un ambiente festivo que continuará mañana con la comida de pollo al chilindrón, organizada por los clavarios de esta edición, que son Priscila Miravet López, Héctor Miravet López, Patricia Miravet Alos, Alicia Miravet Valls, Lluis Miravet Alos, Laia Miravet Valls y Pau Marco Miravet. El mismo sábado por la noche actuará el grupo Sin Documentos y, seguidamente, en la pista polideportiva será el turno del remember de los años 80 hasta la actualidad.

El apartado religioso arrancará el domingo con la festividad del Santísimo Sacramento y, a media mañana, se celebrará la procesión del traslado desde la ermita, tras la cual se oficiará la misa. Por la tarde está previsto el homenaje a los mayores de la localidad, José Manzana San Pablo y Pascuala Sanchis Lengua. Por la noche será el momento de los disfraces, donde todos los participantes realizarán el recorrido marcado por la organización, que finalizará en el recinto festivo con la orquesta The Luxe.

El evento central del lunes 24 será la cena del tombet de bou, aunque, siguiendo con los actos religiosos, a mediodía se celebrará la misa en honor al Santísimo Cristo de la Vila. De cara al martes, la comida de hermandad de las peñas del Barranquet y de la zona centro del municipio centrará la jornada matinal. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, será el traslado del guion del Santísimo Cristo del Calvario y, por la noche, llegará el correfoc con la participación de la Diabólica de Morvedre.

La nave multiusos, punto gastronómico para peñistas y vecinos. / Miguel Ángel Sánchez

El miércoles 26, día grande de esta semana festiva, a las 21.00 horas se celebrará la solemne procesión del Santísimo Cristo del Calvario, acompañada por la Unión Musical Eslidense y la Colla de Dolçainers i Tabalaters de Betxí. Por la mañana se celebrará la solemne misa, mientras que la actuación en la pista polideportiva de la orquesta Nueva Era dará por finalizados los actos de la jornada.

La procesión del Cristo del Calvario es el acto más emotivo. / Miguel Ángel Sánchez

Agenda taurina

Superado el ecuador de las fiestas, el jueves 27 se iniciarán los actos taurinos, que arrancarán con la entrada y prueba de vaquillas. Por la tarde se exhibirán reses bravas de la ganadería Laura Parejo, en cuyo evento tendrá lugar un concurso de anillas. Estas exhibiciones se alargarán hasta la noche del sábado, con la salvedad de que el viernes por la tarde, después de las vaquillas, se exhibirá un toro cerril patrocinado por los clavarios. Por la noche se embolará el ejemplar exhibido por la tarde.

Ya en la recta final de las fiestas, el sábado 29, a las 11.30 horas, se llevará a cabo una exhibición de trashumancia por el recinto taurino, a la que dará paso la entrada y prueba de vaquillas. Y a las 14.00 horas será el momento de la tradicional bajada de las peñas. La tarde volverá a ser taurina, con reses de la ganadería de Laura Parejo, y a las 20.00 horas llegará el momento de la última embolada de las fiestas, a cargo de la peña de emboladores de la Serra d’Espadà. La orquesta Fénix pondrá la nota musical a una semana cargada de actos para todos los gustos.