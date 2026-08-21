Actuaciones musicales de nivel en las fiestas patronales de Alcalà de Xivert

Alcalà de Xivert da inicio el día 21 de agosto a las fiestas patronales dedicadas a San Juan Bautista y al Sagrado Corazón de Jesús, que se celebrarán hasta el próximo 31 de agosto. Los actos comienzan con la Nit de la Xulla en la plaza Justo Zaragozà, una primera concentración festiva a la que sucederán una gran cantidad de actos durante la semana.

Uno de los platos fuertes será, sin duda, la presentación de las festeras 2026, que tendrá lugar el sábado 22 de agosto, a partir de las 23.00 horas, en la plaza de la Iglesia. Quince festeras componen la corte de honor: Paula Ebrí Broch, Abril Vela Pitarch, India Fresquet Sospedra, Victoria Foix Mazurova, Akemi Acosta Llopis, Arianna Arrufat Peraire, Mireia Colom Adell, Elsa García Pauner, Paula Pitarch Agut, Jéssica Roca Ebrí, Nerea Máñez Huerga, Mar Pitarch Doménech, Natalia Albalat Berenguer, Inés París Herrera y Laura Roca Rodríguez.

El domingo 23 tendrá lugar el tradicional Pregón de Fiestas que recorre las principales calles de la localidad, con participación de las entidades culturales, las festeras 2026 y 2025 en sus grandes carrozas y el pregón llamando a la participación de vecinos y visitantes. Por la noche, tendrá lugar el Prime Fest en las puertas del Ayuntamiento. A lo largo de la semana, se celebrarán citas como la Nit del Tombet, la Nit de Colles, la feria de cerveza XiBEERt o la Vermutà. A todo esto, se suma el peso específico de la programación taurina, con la VII Setmana Taurina Gaspatxera con los Bous per la Vila y las tradicionales salidas, el VII Concurso Nacional de emboladores Vila d’Alcalà, el VIII Encierro Campero, la Transhumancia urbana y un encierro de seis toros.

Nueva edición de la Setmana Taurina Gaspatxera. / Mediterráneo

Música para todos los gustos

El programa de estas fiestas patronales cuenta con un protagonismo muy destacado para las actuaciones musicales con la Orquesta La Misión, considerada la más grande de España a nivel técnico, como la más importante. El espectáculo tendrá lugar el miércoles 26 de agosto, a las 23.30, en el aparcamiento del Espaid’Oci de Alcalà de Xivert. Las entradas ya están a la venta en www.codetickets.com y en el Ayuntamiento de Alcalà y Oficinas Municipales de Alcossebre. Otro plato fuerte, desde el punto de vista musical, será el concierto de La Otra Oreja, considerado el mejor grupo tributo de La Oreja de Van Gogh, el sábado 29 de agosto, en la plaza de la Iglesia, con entrada libre. El lunes 24, tendrá lugar un tributo a Nino Bravo, en el patio del CEIP Lo Campanar. Además, se mantienen las orquestas y discomóviles en todas las noches tradicionales de verbenas.

El concejal de Promoción Festiva, Cultura y Tradiciones, Javi García Pitarch, explica que «queremos que nuestra vecinos y vecinas disfruten de los mismos espectáculos que pueden verse en poblaciones más grandes ya que, de esta manera, reconocemos la gran participación e implicación que tienen nuestras fiestas». Además, el concejal destaca el importante papel de las asociaciones locales, tanto culturales como deportivas, para la confección de la programación y la organización de actos.

Por su parte, el alcalde, Francisco Juan, incide en que «las fiestas son el momento más especial del año, en el que reivindicamos nuestra cultura y nuestra esencia y todo el pueblo se une para compartir momentos únicos».

Multitudinario 'sopar de pa i porta' en una edición anterior. / Mediterráneo

El cartel anunciador de las fiestas patronales es obra del diseñador valenciano Vicent Ramón y retrata el legado cultural de Alcalà-Alcossebre con símbolos como el pregonero, el perfil de la gigante y una representación del senyalet, una campana existente en la iglesia parroquial.