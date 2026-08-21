Nules llama a la participación en las esperadas patronales

Si bien es cierto que Nules lleva encadenando festejos populares desde el mes de junio, con la programación de Sant Joan, y mantendrá ese ritmo hasta octubre, con las fiestas patronales de la Soledat, la semana más esperada del año, en especial para las peñas, es la última de agosto, cuando tienen lugar las patronales de Sant Bartomeu.

De hecho, es una tradición local que esta fecha marque un cambio de ritmo en el municipio, que hasta la llegada de estas fiestas centra su actividad en la playa, y después de ellas se recuperan las rutinas propias del mes de septiembre.

El hecho de que simbólicamente supongan el final del verano, carga a los vecinos de razones para vivir cada uno de los actos con intensidad, y así ha estado sintiéndose en la calle a lo largo de esta semana, con los preparativos, en especial en los casales.

Este año el día grande de Sant Bartomeu se celebrará el lunes. / Mediterráneo

Aunque el primer acto oficial es el de la montà de cadafals, que cada edición de las patronales convierte en un coso taurino la plaza Mayor, será este viernes cuando se inauguren de manera oficial con una doble versión de la Cridà, como ha venido consolidándose los últimos años. Por la mañana será el público infantil el que vivirá la suya con un parque acuático y por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la reina de la Vila, Candela Lucas Peirats, desde el balcón del ayuntamiento se encargará de llamar a las peñas y a los vecinos en general a la participación.

A partir de ese momento, lo población ya no tendrá descanso hasta el próximo 30 de agosto, cuando se cierre la programación diseñada por la Concejalía de Fiestas con la intención de hacer posibles unas celebraciones «abiertas, participativas y respetuosas, unas fiestas para compartir, para reencontrarnos, para crear recuerdos inolvidables y para seguir haciendo pueblo», en palabras de la concejala, Blanca Silvestre.

Fiesta y tradición

En una reivindicación más del carácter identitario que tienen los festejos populares, el Ayuntamiento ha querido establecer una costumbre que se estrenará coincidiendo con la Cridà, que será el reparto de 1.000 pañuelos conmemorativos, con los que pretenden «promocionar la esencia de las fiestas», de una manera simbólica.

Tras esa revolución que supone para la calma propia del verano en el municipio el estallido festivo de la Cridà, se pone en marcha un engranaje en el que el apartado taurino cobra una especial significación. Se estrenará el sábado, con la exhibición de los dos primeros cerriles de un total de nueve, cinco de los cuales adquiridos por el Ayuntamiento y el resto por peñas.

Especial mención merece la programación musical, tanto con los conciertos en vivos que amenizarán los tardeos en el mesón de la tapa, que como es costumbre estará instalado en la plaza Fray Asensi Nebot, como los que alargarán las noches durante toda la semana, con las orquestas y discomóviles itinerantes, la forma en la que el consistorio quiso apostar por la conciliación del descanso y la fiesta, de manera que cada noche es una zona del municipio la que concentra la actividad.

Silvestre destaca la importancia que tienen los actos religiosos en esta programación, «actos que mantienen vivo nuestro patrimonio y que reúnen a toda la población en un sentimiento de respeto e identidad compartida». En esta ocasión, el día grande de Sant Bartomeu será el lunes, con las habituales misa y procesión.

Del resto de propuestas, el Ayuntamiento incide en las más tradicionales, como el baile de la tercera edad, la Nit de Ronda o el siempre multitudinario desfile y concurso de disfraces.