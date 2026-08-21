Una semana de tradición, toros y música llega a la Torre d’en Besora

La tradición y la fiesta volverán a tomar las calles de la Torre d’en Besora a partir del sábado 22 de agosto con el inicio de unas celebraciones que ofrecerán durante toda la semana actos taurinos, música, cultura y actividades para todas las edades.

El programa festivo arrancará el sábado a las 10.30 horas con el tradicional Chupinazo en la plaza de les Eres. A las 12.30 horas llegará uno de los actos más esperados, la entrada de toros y vacas de la ganadería Hermanos Bellés, mientras que a las 18 horas se celebrará la exhibición taurina. La jornada finalizará con una fiesta ibicenca con la discomóvil Bandalay.

El domingo estará marcado por el concurso de paellas y el tardeo, que comenzará a las 16.30 horas con la actuación del showman El Serrucho. El lunes, las actividades estarán especialmente dirigidas a la participación de los vecinos, con un concurso de dibujo, juegos de agua para los más pequeños y una gimcana fotográfica para los mayores, así como la comida de los jubilados y la Oktoberfest (18.00).

El martes se iniciará con el campeonato de guiñote y diferentes campeonatos deportivos. También habrá disfraces infantiles y chocolatada, antes de la actuación de Trobadorets con el espectáculo Anem de festa. Después llegará uno de los momentos más vinculados a la historia local como es la representación de la donación de la Carta Pobla de Guillem de Besora y su esposa Na Romia a los pobladores de Torre d’en Besora.

Más días completos

La programación continuará el miércoles y el jueves con comidas, actividades infantiles y diferentes espectáculos. Entre las propuestas destaca el parque infantil y la función Et conte un secret, así como la tradicional comida de sardinas y la noche de disfraces, que estará amenizada por la discomóvil Bandalay.

El tramo final de las fiestas tendrá un marcado carácter taurino. El viernes 28 habrá una nueva entrada de toros y vacas y una exhibición de la ganadería Hermanos Bellés, con la participación de la charanga Vi, Festa i Bureo de Benassal. Durante la tarde se realizará también la prueba del toro cerril Romero y, a medianoche, el bou embolat. La noche continuará con la Orquesta Enjoy y la discomóvil Disconight.

El tramo final de las fiestas tendrá un marcado carácter taurino. / Mediterráneo

Las celebraciones llegarán a su fin el sábado 29, con una nueva entrada de toros y vacas, la prueba y embolada del novillo cerril General, una exhibición taurina amenizada por la charanga K’animalà de Catí y, ya por la noche, la discomóvil Bandalay y la tradicional traca de fin de fiestas.