Villahermosa del Río se vuelca con la fiestas por San Bartolomé

Villahermosa del Río ya está inmersa en sus fiestas en honor a San Bartolomé. Desde el pasado 20 de agosto y hasta el próximo día 30, vecinos y visitantes tienen por delante unos días de tradición, devoción, música, gastronomía y mucha participación. Un programa en el que las peñas y los vecinos vuelven a ser protagonistas y en el que se combinan los actos más arraigados con propuestas para todas las edades.

Uno de los momentos más esperados llegará este viernes por la noche, cuando el pueblo se vista de gala para la presentación de las reinas, Nieves Flor Peris y Pilar Vivas Nebot, y sus damas, a partir de las 21.00 horas.

Las reinas Nieves Flor y Pilar Vivas. / Mediterráneo

La devoción a San Bartolomé tendrá su momento central el lunes 24 con la tradicional romería, iniciándose con la salida en procesión desde la iglesia hasta el Hospital, desde donde se iniciará a pie el camino hasta la ermita del patrón. Allí se celebrará la eucaristía, el canto de los gozos y la veneración de su reliquia. El regreso de la romería tendrá lugar por la tarde.

El martes 25 llegará el día grande de las fiestas. La solemne eucaristía en honor a San Bartolomé dará paso a la procesión junto a la Sociedad Musical José Pradas, y la jornada incluirá también la entrega de la medalla al Villahermosano del Año, el concurso de flores, la tradicional mascletà y diferentes propuestas culturales y de ocio.

Masiva participación

La fiesta continuará con algunas de sus citas más participativas: el miércoles 26, los más pequeños serán protagonistas de la cabalgata infantil de disfraces, seguida de chocolatada y espectáculo musical. Por la noche será el turno del concurso de disfraces, en el que todo el pueblo se vuelca con propuestas originales sobre temáticas muy diversas, desde acontecimientos ocurridos durante el año hasta asuntos de gran repercusión mediática. Y el jueves 27 se celebrará la ronda de jotas popular.

Masiva participación en Villahermosa del Río. / Mediterráneo

La música también ocupará un lugar destacado, con varias noches de orquesta, y los festejos taurinos volverán a tener gran protagonismo con toros de la ganadería del municipio, pero también de Garcigrande de Alaraz (Salamanca), de Gerardo Ortega de Santa Olalla del Cala (Huelva) y de Colomer de Calanda (Teruel).

Las fiestas se completarán con propuestas gastronómicas y culturales como el concurso de paellas, la cena monumental para los socios, la comida de sobaquillo con la participación de todas las peñas, los tardeos y distintos campeonatos.