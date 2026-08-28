La Entrada de Toros, el plato fuerte de las fiestas de Segorbe

Las fiestas arraigadas en Segorbe a través de los siglos son entrañables, múltiples y variadas. De entre todas ellas destaca la Entrada de Toros y Caballos, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2005 y Bien de Interés Cultural en 2011. Sin embargo, el calendario festivo de la ciudad ofrece mucho más.

La Entrada de Toros y Caballos se remonta al siglo XIV y se celebra durante la segunda semana de septiembre, de lunes a domingo, todos los días a las dos en punto de la tarde. Es una carrera muy rápida, de poco más de un minuto de duración, en la que existe un respeto absoluto por los animales. Participan seis toros y alrededor de una docena de caballos, guiados por expertos caballistas que encauzan la manada a lo largo de la calle Colón, la principal vía de la población, atestada de gente expectante ante el paso de los animales.

Sin barreras en las calles, es el propio público quien abre y cierra el paso a la manada, formando una auténtica muralla humana a lo largo del recorrido y dando lugar a un espectáculo único. La combinación de tradición, emoción y riesgo ha convertido esta celebración en una de las señas de identidad del municipio del Alto Palancia.

Además, la Entrada puede conocerse durante todo el año. Fuera de las fechas festivas, es posible recorrer los diferentes pasos que forman parte del itinerario mediante unos tótems explicativos instalados a pie de calle. Estos permiten conocer el lugar por donde transcurre la carrera y saber qué sucede en cada momento. Para disfrutar de una explicación más completa, se recomienda instalar en el móvil un lector de códigos QR.

Seguridad

Este año, el Ayuntamiento, previa petición de los caballistas y pasando por la Junta Local de Seguridad, han consensuado la apertura de la tanca de la plaza de la Cueva Santa hacia la plaza San Pedro, para mayor seguridad.

De esta manera, en caso de que algún caballo entre a la plaza al final del recorrido, los astados podrían pasar y quedar encerrados en la citada calle (la que asciende hacia la plaza del Almudín), y permitiría salir al jinete de vuelta a la calle Colón sin el peligro de quedar encerrado con los toros.

Interés Turístico Nacional

Antes de esta gran semana, Segorbe vive sus fiestas patronales, que comienzan el último sábado de agosto y se prolongan durante una quincena. La primera semana está dedicada a la Virgen, bajo las advocaciones de la Esperanza, del Loreto y de la Cueva Santa.

La presentación de las reinas, uno de los actos más emotivos. / Mediterráneo

Son unas extraordinarias fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, en las que merecen especial mención las presentaciones de las reinas, la tradicional y popular Ofrenda a Nuestra Señora de la Cueva Santa, la Romería a la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, las Carreras de Cintas y la tradicional Enramada. A esta programación se suman los magníficos castillos de fuegos artificiales, el concurso y exposición de arte Ciudad de Segorbe y los conciertos de música.

Punto de encuentro

En la segunda semana festiva, la denominada semana de toros, la ciudad vuelve a convertirse en punto de encuentro para miles de personas que acuden a presenciar la Entrada de Toros y Caballos. En ella, tradición e historia se unen en una celebración que conserva la esencia que sus creadores supieron imprimirle.

La pirotecnia cuenta con protagonismo en la semana festiva. / Mediterráneo

La Entrada de Toros y Caballos es un momento de gran expectación. Pero la fiesta continúa después con una intensa programación que une la tarde con la noche y la noche con el día. Las vaquillas dan paso a los toros embolados y estos, a su vez, a las verbenas, en un ambiente festivo que acoge tanto a vecinos como a visitantes. Entre las propuestas de estas jornadas también destaca la Feria del Jamón, una cita gastronómica en la que reponer fuerzas y disfrutar de algunos de los productos más característicos de la localidad.