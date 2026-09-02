Alcossebre toma el testigo de las Fiestas Patronales del 2 al 6 de septiembre

Alcossebre coge el relevo del núcleo de Alcalà de Xivert y celebra las Fiestas Patronales, en honor a San Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús, desde el miércoles 2 de septiembre y hasta el próximo domingo . Los actos darán inicio con el pasacalle conocido como el Pregonet, que se celebra este miércoles por la tarde, a las 19.00 horas, con la presencia de la corte de quince festeras, los gigantes Empar y Joan y los cabezudos, además de las distintas asociaciones locales.

Posteriormente, se inaugurará el recinto festivo en el paseo marítimo Tomàs Vallés, que se convertirá en el principal escenario de las fiestas, con los distintos espectáculos musicales, de asistencia gratuita para toda la población. En este sentido, cabe destacar que las actuaciones comienzan hoy mismo con el expectáculo del grupo Gen-Z, y seguirán los días posteriores con la Orquesta Vallhalla el viernes y el sábado con la verbena a cargo de la Orquesta La Flama. Al finalizar todas las actuaciones habrá discomóvil para acabar la jornada al ritmo de las canciones más conocidas.

El recinto festivo estará ubicado en el paseo marítimo Tomàs Vallés. / Mediterráneo

Los actos taurinos, que se concentran en la plaza de toros portátil junto al Paseo Marítimo, constarán de cuatro tardes de vacas y cuatro noches de bous embolats bajo la coordinación de la Comissió Taurina Gaspatxera.

Las asociaciones locales también tienen una gran participación durante las fiestas, sobre todo en la organización de actos culturales como, el concierto de pasodobles a cargo de la Associació Musical Santa Cecília, la Nit de Danses organizada por el Grup de Danses Lo Cirilo con la colaboración de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Lo Xular o las paellas organizadas por la Associació de Jubilats Sant Benet de Alcosssebre. Además, este año vuelve la actuación del grupo local de teatro, que tendrá lugar el sábado 5, a partir de las 22.00 horas, en la plaza Vista Alegre, con la representación de las obras La Barraqueta del Nano y El Médium.

Los espectáculos musicales serán de asistencia gratuita. / Mediterráneo

Más propuestas

Completan el programa oficial actos tan variados como las actividades infantiles, a las 17.00 horas, en el recinto de fiestas, la mañana de yoga en el paseo marítimo Las Fuentes el viernes o el torneo de ajedrez absoluto, que se celebrará el sábado 5 de septiembre.

La gastronomía tiene otro papel importante, con la Ruta de la Tapa en la que participan distintos establecimientos de la localidad con diversas y apetecibles propuestas. Un espectáculo de fuegos artificiales que se dispararán en la playa del Cargador pondrá el punto final a las fiestas el domingo 6 de septiembre.

El alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan, señala que «esperamos que las fiestas de este 2026 cuenten con la misma participación y aceptación que en años anteriores e invitamos todos los vecinos y visitantes a que se sumen».