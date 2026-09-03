La Llosa vibra al compás de sus celebraciones patronales

La Llosa inició el 29 de agosto sus fiestas patronales en honor a San Felipe Neri y San Isidro Labrador con la proclamación de Claudia Fas Corma como reina de las fiestas de 2026. La nueva representante recibió la banda acreditativa en el auditorio municipal, acompañada por la dama Núria Royo Avilés y por la corte infantil, formada por Sara Llopis Martínez, Joaquín Llopis Martínez, Abigail Valenzuela Arnau y Joel Valenzuela Arnau.

El calendario festivo se retomará mañana con el concurso de guiñote, parchís y dominó de la Asociación de Jubilados, la Cursa de Colors y la Marcha solidaria contra la leucemia a favor de Asolecas, a los que seguirá una fiesta de la espuma en la piscina municipal. La cena de quintas y un tributo musical a La Oreja de Van Gogh completarán la jornada.

Los primeros actos taurinos tendrán lugar el sábado, día 5. / Mediterráneo

Un fin de semana inolvidable

El sábado comenzará con la V Concentración de Motos, que incluirá un homenaje en recuerdo de Manuel Ruiz Carmona, un almuerzo popular y una actuación de rock. Al mediodía, el volteo general de campanas anunciará oficialmente las fiestas y, por la tarde y la noche, llegarán los primeros festejos taurinos, con un toro cerril de Carmen Valiente, un toro embolado de Laura Parejo y discomóvil con DJ Pablo Domenech.

El domingo estará dedicado a San Felipe Neri. La jornada incluirá la tradicional recogida de la reina y su corte de honor, la misa solemne en la iglesia parroquial El Salvador, la mascletà, la procesión por las calles de costumbre y el castillo de fuegos artificiales. Por la noche, Gustavo Paradís actuará en el Xiringuito.

Claudia Fas recibió la banda de manos del alcalde, Joaquín Llopis. / Mediterráneo

Para todos

El lunes, día 7, se celebrará la festividad de San Isidro Labrador, con una misa, mascletà, parque infantil, la procesión y un castillo de fuegos artificiales. La jornada concluirá con un correfoc a cargo de la colla Dracs d’Uixó y la Associació de Dames i Caballers d’Uixó.

Las actividades continuarán el día 8, con juegos infantiles en la piscina y festejos taurinos, con reses de San Martín y Machancoses por la tarde y la noche. El día 9 volverán las propuestas para los más pequeños y, por la tarde, se soltarán vacas de la ganadería de Germán Vidal. La jornada terminará con una noche de disfraces al son de la charanga Los Mataos y una discomóvil en el polifuncional. El día 10 el protagonismo continuará siendo para los juegos infantiles y los festejos taurinos, con vacas de la ganadería de Laura Parejo por la tarde y vacas enfundadas de Faet por la noche.

El día 11, el programa arrancará a mediodía con un tobogán acuático. Por la tarde habrá una exhibición y una clase práctica del alumnado de la Escuela Taurina de Castellón. A las 22.00 horas tendrá lugar el popular tombet de bou en el polifuncional, seguido de la actuación de la orquesta La Pato.

Recta final

La recta final de las fiestas comenzará el día 12. A primera hora se celebrará el concurso de pesca en la playa y, tras la entrega de premios y el almuerzo, comenzará la trashumancia desde el mar hasta el pueblo con la ganadería de Faet. Al mediodía se celebrarán las tradicionales paellas, mientras que por la tarde habrá una actuación de El showman del Serrucho. Los festejos taurinos con animales de Carmen Valiente y Faet y la discomóvil de DJ Pablo Domenech completarán la jornada.

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Las fiestas de la Llosa concluirán el domingo, 13 de septiembre, con una misa en recuerdo de todos los difuntos de la localidad y el tradicional homenaje a los mayores en el polifuncional, donde se celebrará una comida seguida de la actuación de Carlos Luna. Una traca final despedirá más de dos semanas de celebraciones aptas para todos los públicos.