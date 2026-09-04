Fiestas de la Misericordia 2026
Burriana prepara un cartel con 19 astados cerriles para la Misericòrdia
Garcigrande debutará en la ciudad con Tutor, un toro que protagonizará el 50º aniversario de la Comisión del Toro el 7 de septiembre
La tradición taurina volverá a tener un papel protagonista en las fiestas de la Misericordia de 2026, que convertirán un año más el recinto de la Vila en uno de los puntos de mayor actividad durante las celebraciones. Los cadafales volverán a servir de punto de encuentro para aficionados y peñistas en unas jornadas marcadas por los festejos taurinos. La programación de este año contempla la exhibición de 19 toros cerriles, con la participación de algunas de las ganaderías más reconocidas del panorama nacional y la implicación directa de las peñas taurinas de la ciudad.
De los 19 astados previstos, seis serán patrocinados directamente por el Ayuntamiento y los otros trece correrán a cargo de las peñas. Entre los ejemplares patrocinados por el consistorio destaca especialmente Tutor, de la ganadería Garcigrande, que se exhibirá el lunes 7 de septiembre con motivo del 50º aniversario de la Comisión del Toro. Se trata, además, de la primera vez que esta prestigiosa divisa se exhibe en el municipio.
El cartel se completa con toros de El Parralejo, Carmen Valiente, Murteira Grave, Adolfo Martín, Torrestrella, Marqués de Albaserrada, José Escolar, Arcadio Albarrán, Los Lastrones, El Pilar, Alejandro Vázquez, Montes de Oca, Victoriano del Río, Ana Romero, Peñajara y El Torero.
La organización de los festejos volverá a contar con un amplio respaldo de las peñas locales. Els Braus, L’Alternativa, Penya de Penyes, El Bou, El Tercio, Va de Bous, La Finquita, Dones del Bou, Jóvens de la Misericordia, Jóvens del Bou, Les Bourrianeres y Amics els Serrano son algunos de los colectivos que participarán directamente en la programación taurina de estas fiestas.
Entradas y encierros
Junto a la exhibición de los cerriles, el programa incorpora distintas propuestas para completar la actividad taurina. Mañana, a las 12.00 h, tendrá lugar la entrada de toros y vacas de Nacho Claramonte. El domingo, La Espuela protagonizará a las 10.30 h un gran encierro con tres pasadas. Esta misma ganadería será también la encargada del encierro de toros embolados previsto para el miércoles, día 9, a las 23.00 h. El recorrido de los encierros será el habitual: arrancará en la calle de la Misericòrdia, seguirá por Sant Blai, Barranquet hasta finalizar en el Pla.
La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que «Burriana vivirá unas fiestas patronales que contarán con una gran actividad taurina en sus calles gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y las peñas». La edila ha subrayado la configuración de «un cartel de máximo nivel» y el especial protagonismo del toro de Garcigrande con el que se conmemorará el 50º aniversario de la Comisión del Toro.
La localidad revive 50 años de historia taurina en una exposición urbana
Burriana lleva a sus calles medio siglo de memoria taurina con una exposición fotográfica que conmemora el 50º aniversario de la Comisión del Toro. La elección de los espacios forma parte de la propia historia de la entidad: la calle la Tanda, junto a la plaza de la Mercè, fue el punto desde el que salió en 1976 su primer toro, mientras que años después el recinto taurino se trasladó hasta el Pla. La muestra está formada por 28 paneles vinilados a doble cara con imágenes históricas que recuperan momentos, protagonistas y festejos de las cinco décadas de trayectoria de la comisión. El conjunto permite observar, a través de fotografías, los cambios experimentados por el bou per la vila y por quienes han mantenido viva esta tradición durante medio siglo.
La iniciativa se enmarca en la programación especial preparada por el Ayuntamiento para celebrar la efeméride. Los actos han incluido una gala conmemorativa en el Teatro Payà, la publicación de un libro histórico con cerca de 450 fotografías y el diseño de una indumentaria conmemorativa. La exposición podrá visitarse hasta el 13 de septiembre y ofrece una oportunidad para acercarse, a través de imágenes, a la historia taurina de Burriana y a la evolución del bou per la vila en el municipio.
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