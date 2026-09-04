Conciertos, ‘remember’ y talento local marcan las fiestas de la Misericordia de Burriana

La música volverá a ocupar un lugar destacado en la programación de las fiestas de la Misericordia de Burriana, con propuestas que reunirán estilos y públicos muy diferentes. Desde los grandes éxitos de la electrónica de los 90 y 2000 hasta el rock, la rumba, el flamenco fusión y las sesiones de DJ, distintos espacios de la ciudad se convertirán en punto de encuentro festivo.

La programación arranca este viernes, a las 23.30 horas, en la plaza José Iturbi con una nueva edición del Burriana Remember Fest - Misericordia Edition. El cartel estará encabezado por el DJ Javi Boss y contará también con Espíritu Gamberro, la sesión conjunta de Abel K’Kaña y DJ Josvi, además de Raquel Cardona. La misma plaza acogerá varios conciertos durante las fiestas. El domingo 6, Juanma García actuará a las 23.30 horas y, a las 00.30 horas, llegará el turno de Seguridad Social. El día 7, a las 19.00 horas, los grupos burrianenses Taranto y Trébede protagonizarán una cita marcada por la rumba y el flamenco fusión. El ciclo se completará el día 10, también a las 19.00 horas, con Los Diablos y sus grandes clásicos.

La plaza José Iturbi será también escenario de Sona 2026, un festival de acceso libre que se celebrará el sábado 5 y el día 12, a partir de las 18.30 horas. La propuesta tiene como objetivo dar visibilidad al talento local, impulsar la música en valenciano y poner en valor a las formaciones integradas por mujeres, combinando conciertos y sesiones de DJ. La cita reunirá a Udelgrau, Las Diamantes Negros, el dj Àngel González, Estiu, La Mirada de Kahlo y la dj Eva Manhattan. La oferta se completará con la Carpa de la Festa 2026, dirigida especialmente al público joven. El recinto de la calle Argila abrirá desde hoy hasta el día 12, de 1.00 a 6.00 horas, con actuaciones de Jaime Bermejo, Pawly, Carlittos, Font, La Freska o Stile, junto a otros DJ habituales de la escena.