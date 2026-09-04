Las propuestas infantiles se multiplican durante las fiestas de la Misericordia de Burriana

Burriana reserva un espacio propio para los más pequeños durante las fiestas de la Misericordia 2026. El Ayuntamiento ha preparado un completo programa con actividades pensadas para que niños y jóvenes puedan participar del ambiente festivo. La programación arranca este viernes, 4 de septiembre, con la inauguración de las minifalles en el CMC La Mercé y continuará a las 19.00 h con la Entrada de peñas infantil en formato adaptado, que contará con animación y charanga. La cita alcanzará su segunda edición tras la buena acogida del año pasado.

Mañana, los juegos de madera infantiles ocuparán la plaza de la Mercé, mientras que el domingo, día 6, a las 12.00 horas, se celebrará la trashumancia urbana, con el traslado de ganado de raza avileña por el Barranquet.

La jornada del lunes , día 7, concentrará varias actividades. Por la mañana, a las 11.00 horas, habrá un encierro infantil con pasacalle taurino desde la plaza Major y, ya por la tarde, el CMC La Mercé acogerá el taller de fanalets, que desfilarán por la noche por el recorrido habitual.

Plaza José Iturbi

La plaza José Iturbi acogerá algunas d e las citas destacadas como el IV Festival de Magia, el día 9, y el bingo musical, el día 11. Los aficionados taurinos más jóvenes podrán vivir el encierro infantil, el Maraya Xiki o el concurso infantil de dibujo taurino en grandes dimensiones y el taller de divisas.

Por último, el taller Diseña tu bolsa Tote, el día 10, en el CMC La Mercé y la feria Kermesse con juegos tradicionales y gratuitos, el día 12, en la plaça La Mercé.