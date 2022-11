Usar Bizum es muy sencillo. Todos los que han probado alguna vez a enviar o recibir dinero con esta aplicación coincidirán en esta afirmación. Si quieres mandar dinero a alguien basta con tener la app de tu banco en el móvil y elegir el nombre del receptor, que deberá ser uno de tus contactos. Después solo tienes que poner el importe y el concepto y hacer la transferencia. Eso sí, debes tener cuidado al elegir a la persona a la que quieres enviar el dinero y la cantidad exacta, ya que si te equivocas y se lo mandas a otro o mandas otras cantidad no se puede anular.

Aunque este el principal cuidado que debes tener con el uso de esta aplicación, lo cierto es que también tienes que ser cuidadoso con las palabras que utilizas como concepto. Y es que hay ciertas palabras que debes evitar poner en el asunto de Bizum si no quieres que tu transacción se vea cancelada. Vamos a ver algunos ejemplos.

Lo que nunca debes poner en el asunto de Bizum

Quizá alguna vez hayas tenido la tentación de poner un concepto gracioso en el campo de asunto de Bizum. Igual incluso lo has hecho. Pues bien, esa broma entre amigos puede convertirse en un motivo para que el banco anule la transacción. Aunque no hay un listado de palabras prohibidas sí que es aconsejable que evites aquellas relacionadas con la guerra, las armas, las drogas o cualquier otra actividad no lícita que pueda suponer motivo de sospecha por parte del banco.

Si no cumples esta regla no escrita corres el peligro de que la operación sea anulada y el dinero nunca llegue a su destinatario. Este hilo de Twitter muestra un ejemplo de ello.

🔴 ¿Queda algún rincón de nuestra vida que no esté controlado? [HILO VA]



El domingo hice un Bizum de 69 euros a unos amigos por una comida que disfrutamos en Alhama de Aragón.



¿El concepto? Armas Siria.

¿Por qué? Porque sí.

👇 — Jaume Vives Vives (@JaumeVivesVives) 31 de agosto de 2022

En el ejemplo que narra este usuario de Twitter el concepto utilizado fue "Armas Siria" y el resultado final fue que su amigo no recibió los 69 euros que él pretendía enviarle a través de la aplicación.

Así que si quieres evitarte problemas obvia este tipo de palabras y no pongas a la entidad bancaria en la tesitura de anular el envío de tu dinero por Bizum.

Tampoco debes poner en el concepto del asunto nada relacionado con "secuestros", "Al Qaeda", "Vladimir Putin", "Viva Siria" o "uranio para bombas". De esta forma te ahorrarás un posible bloqueo del envío de tu dinero. Si quieres ser creativo en tus envíos y arrancar una sonrisa del destinatario al recibir el aviso de Bizum es mejor que optes por otro tipo de palabras o frases que no puedan ofender a nadie ni generar ningún tipo de suspicacia.