¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de julio 2024?

Estabilidad. Esta es la palabra que mejor define el cierre del euríbor en el mes de junio, puesto que el indicador se ha situado en el 3,65%, tan solo un 0,041 puntos porcentuales por encima del dato que se registró en el mes de enero de 2024.

Hay que tener en cuenta que, a principios de mes de julio, el Banco Central Europeo (BCE) optó por bajar los tipos oficiales un 0,25%, por lo tanto, en estos momentos están en el 4,25%. ¿Ha ayudado esto a la estabilización del euríbor? “Ha sido de gran ayuda para que la banca haya bajado sus tipos de interés y, sobre todo, para que tenga la intención de continuar con los ajustes a la baja de sus ofertas hipotecarias durante los próximos meses”, explica Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

No obstante, ¿volverán a bajar los tipos en la próxima reunión del organismo? “Lo más probable es que el Banco Central Europeo no aplique ningún cambio en los tipos de interés, sino que los mantenga en el 4,25% actual, porque el verano no suele ser un periodo de mucho ajetreo en el mercado hipotecario e inmobiliario: los bancos se quedan con servicios mínimos y los ciudadanos se van de vacaciones y prefieren dejar estos temas para la ‘vuelta al cole’”, subraya el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

De hecho, esta estabilidad se ve reflejada en las hipotecas que ofrecen los principales bancos españoles, puesto que no se han hecho cambios significativos. Es por ese motivo que, en el campo de las hipotecas variables, EVO sigue ofreciendo una de las mejores opciones. Su hipoteca está compuesta por un TIN del euríbor +0,48% (2,20% durante los dos primeros años de vida del préstamo) y una TAE del 4,30%. A cambio será necesario domiciliar la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a 600 euros y contratar un seguro de hogar.

No hay que olvidarse de Unicaja. Esta entidad comercializa una hipoteca a tipo variable con un TIN del euríbor +0,50% (1,99% durante el primer año) y una TAE del 4,77%. Sin embargo, en este caso habrá que asumir numerosas vinculaciones: tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

En esta misma línea se mueve Kutxabank. Ofrece una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,49% (2,58% durante el primer año) y una TAE del 4,46%. Los requisitos que habrá que cumplir en este caso son la domiciliación de la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 mensuales), la aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y la contratación de un seguro de hogar.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Abanca. Si se opta por este banco el futuro propietario asumirá un TIN del euríbor +0,60% (1,40% durante el primer año) y una TAE del 5,63%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina, se realicen 24 compras al año con la tarjeta de crédito de la entidad y se contraten dos seguros (vida y hogar).

Por último, Santander dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,74% (1,84% durante el primer año) y una TAE del 4,92%. Para disfrutar de estas condiciones el usuario tendrá que domiciliar la nómina, pensión o pago de autónomos; usar hasta seis veces la tarjeta de crédito; contratar cuatro seguros (hogar, vida, accidentes e incapacidad); tener el renting de un sistema se seguridad de Movistar Prosegur Alarmas y contar con una vivienda con un certificado de eficiencia energética A+, A o B.