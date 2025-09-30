El euríbor sube en septiembre por segundo mes consecutivo, hasta el 2,172%

El euríbor, principal índice de referencia de las hipotecas variables en España, ha cerrado este mes de septiembre de 2025 en el 2,172%, lo que supone una subida de 0,058 puntos respecto a agosto (2,114%) y el nivel más alto desde marzo de este año. Con este incremento, el indicador encadena dos meses consecutivos al alza, un movimiento que ha despertado cierta inquietud en el sector hipotecario tras varios meses de descensos.

Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, destaca que uno de los factores clave detrás de esta tendencia es la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). “El mantenimiento en el 2% de los tipos de interés oficiales y la percepción de que el BCE ha frenado los recortes previstos hace unos meses han aumentado la incertidumbre sobre la economía europea. Y eso se refleja en el euríbor”, explica.

Aun así, Colombelli pide no generar alarma: “Un euríbor cercano al 2% permite al mercado seguir en una dinámica muy positiva, en la que los bancos podrían incluso mejorar sus ofertas según el perfil del cliente”. El portavoz de iAhorro cree que todavía hay margen para que el indicador vuelva a situarse por debajo de esa “barrera psicológica” del 2%. “Si no es este año será a principios de 2026, pero estamos convencidos de que ocurrirá tarde o temprano”, añade.

Rebajas más moderadas

Pese a la ligera subida de los últimos meses, los hipotecados que revisen ahora sus préstamos con el dato de septiembre seguirán viendo rebajas en sus cuotas, aunque mucho más contenidas que en meses anteriores.

El euríbor actual (2,172%) se encuentra 0,765 puntos por debajo del registrado hace un año (2,936% en septiembre de 2024). Esto se traduce en ahorros, especialmente para quienes tienen revisión anual. Por ejemplo, quien tenga una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor, pasará de pagar una cuota de 709,74 euros a abonar una de 647,22 euros al mes. Por tanto, la rebaja experimentada es de 62,52 euros mensuales o 750 euros al año. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros, la cuota baja 125 euros al mes, lo que supone un ahorro anual de 1.500 euros.

Sin embargo, estas reducciones son mucho menores que las vistas en meses previos, cuando superaban los 100 euros mensuales en préstamos de 150.000 euros. “Llevamos tiempo viendo grandes rebajas, pero llegará un punto en el que los hipotecados apenas noten los cambios del euríbor, sobre todo quienes hacen revisiones cada seis meses”, apunta Colombelli.

En las revisiones semestrales, la diferencia es mucho menor. El euríbor de septiembre está apenas 0,227 puntos por debajo del de marzo (2,398%). Así, la rebaja para una hipoteca de 150.000 euros es de solo 15,79 euros mensuales, mientras que para una de 300.000 euros asciende a 31,58 euros.

El mejor momento del año

Más allá de la evolución del euríbor, el calendario también juega a favor de los futuros hipotecados. El último trimestre del año es tradicionalmente el más activo en concesión de hipotecas, ya que los bancos buscan cumplir objetivos comerciales y mejorar sus cifras de cierre anual. Esto se traduce en más competencia y mejores condiciones para los clientes.

“A partir de ahora y hasta diciembre es cuando los clientes van a tener más margen para negociar. Los bancos quieren sumar operaciones a sus balances y eso es una ventaja para lograr tipos más bajos en hipotecas fijas o mixtas, menos comisiones o incluso menos vinculaciones como seguros obligatorios”, asegura el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.