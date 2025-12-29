Compras navideñas bajo lupa: la tarjeta revolving se cuela en uno de cada tres pagos, según iAhorro

La época navideña es un momento donde el consumo se dispara y, por ese motivo, ya son muchos los españoles que recurren a las tarjetas revolving para gestionar estos gastos. De hecho, según los últimos datos recopilados por el comparador financiero Banqmi uno de cada tres españoles utilizará una tarjeta revolving con la modalidad de cuota fija para costear sus transacciones.

Cuando se habla de tarjeta revolving con modalidad de cuota fija se hace referencia a que el consumidor establece el pago de una cifra determinada al mes, independientemente del dinero gastado. Esto significa que si una persona tiene establecido pagar 25 euros al mes y realiza una transacción de 100 euros, por ejemplo, paga 25 al mes hasta liquidar la deuda. No obstante, hay que tener en cuenta que dicha cuota fija tendrá incluido un interés, diferente dependiendo de la entidad emisora de la tarjeta.

Antonio Gallardo, experto financiero del comparador, advierte del uso excesivo de las tarjetas revolving en para las compras navideñas: “El riesgo más importante es comprar mucho y no tener dinero para hacer frente a las compras, lo que conlleva que muchos financien, ya con intereses. Por ello, aunque sea una forma útil de anticipar compras, hay que tener mucho control”.

Entonces, en el caso de que se tenga que optar por el crédito para el pago de las compras navideñas… ¿Cuál sería el mejor método? “La clave es tener el control del dinero que gastamos y por eso el mejor método es fraccionar los gastos en un número determinado de meses. Lo ideal es que el número de meses sea el más corto posible para evitar pagar demasiados intereses. De esta manera controlaremos cuándo empezamos, cuándo terminamos y lo que pagaremos realmente con los intereses incluidos”, subraya Gallardo.

Por otro lado, el experto financiero de Banqmi opina que el peor método para financiar las compras es el del porcentaje, es decir, cuando establecemos pagar un porcentaje de la deuda cada mes. “Si utilizamos esta forma de pago acabaremos alargando el plazo y, por tanto, aumentarán los intereses que pagaremos”, finaliza Antonio Gallardo.

Los usuarios recurren al efectivo para sus compras

Otro de los datos más relevantes del estudio de Banqmi es que el 43,9% de los consumidores siguen recurriendo al efectivo a la hora de realizar sus compras navideñas. “Muchas personas siguen prefiriendo pagar en efectivo culturalmente, incluso hay movimientos que auspician a pagar de esta forma como mejor método de control de gastos. Pero la principal suele ser por brecha digital, ya que mientras los más jóvenes cada vez lo usan menos, para los más mayores es la forma principal”, explica Antonio Gallardo, experto del comparador financiero Banqmi.

Pese a que el efectivo siga siendo la forma de pago más utilizada el 32,1% de los encuestados ha asegurado que las compras las realiza solo online frente a un 19,7% que solo acude a establecimientos físicos. Por otro lado, casi 5 de cada 10 de los usuarios preguntados utilizan la combinación de ambas: una parte la compran en físico y otra en plataformas online.

“El modelo que impera sigue siendo un modelo híbrido, que combina ambos, manteniéndose las compras físicas exclusivamente en los más mayores, mostrando la existencia de una brecha digital. También la hay en los tipos de compra, puesto que en sectores como la alimentación, por ejemplo, el volumen de compras físicas es mayor que en otros como la electrónica”, comenta Antonio Gallardo.