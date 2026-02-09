¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de febrero 2026?

Buenas noticias para los hipotecados. El euríbor ha cerrado el mes de enero situándose en el 2,245%, rompiendo así con la racha de cinco meses al alza. Esto significa que el indicador ha caído 0,022 puntos porcentuales respecto a diciembre (2,269%) y está 0,280 puntos por debajo del nivel que marcaba hace justo un año, en enero de 2025 (2,525%).

Entonces… ¿Significa que el índice referencia volverá a bajar los próximos meses? “El escenario con el que trabajamos es el de un euríbor que se mantenga durante buena parte de 2026 en niveles similares a los actuales, probablemente entre el 2% y el 2,3%, salvo que se produzcan sorpresas macroeconómicas relevantes”, apunta Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro, que agrega: “en un escenario más optimista, el índice podría acercarse al 2% a lo largo del primer semestre e incluso rebajarlo durante la segunda mitad del año, pero descartamos, al menos por ahora, un retorno a niveles claramente inferiores a esta barrera psicológica y neutral”.

En este contexto las entidades no han hecho grandes cambios en lo que a sus productos se refiere. No obstante, para una persona que esté buscando una hipoteca variable existen productos con condiciones atractivas.

Para empezar, una de las hipotecas variables con mejores condiciones la podemos encontrar en Banco Mediolanum. Su hipoteca freedom variable está compuesta por un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

Otra hipoteca variable a tener en cuenta es la que ofrece Kutxabank, puesto que tiene un TIN del euríbor +0,49% (1,59% durante el primer año) y una TAE del 3,13%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son las siguientes: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales), realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar un seguro de hogar.

En la misma línea se mueve Unicaja. La entidad comercializa una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 3,73%. Los requisitos que hay que cumplir para disfrutar de estas condiciones son: tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

No hay que olvidarse del préstamo a tipo variable de Ibercaja. En este caso se puede obtener un TIN del euríbor +0,60% (2% durante el primer año) y una TAE del 3,73%. A cambio será necesario domiciliar una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilizar hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

Por último, BBVA dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,99% durante el primer año) y una TAE del 3,76%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina y se contraten dos seguros (de hogar y amortización de préstamos).

Noticias relacionadas

En definitiva, actualmente existen múltiples hipotecas variables con buenas condiciones. La clave para que un usuario encuentre la mejor opción siempre está en comparar.