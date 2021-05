El director del colegio Agora International School, Luis Madrid Giménez, ha sido incluido dentro del Ranking Top100 de Líderes Disruptivos e Innovadores, y de los 10 líderes de mayor influencia en la categoría Educación. Esta distinción pretende visibilizar la trayectoria profesional, empresarial y emprendedora de aquellos perfiles netamente innovadores y disruptivos en diversos campos. En el caso de Luis Madrid han valorado su trayectoria en el campo de la educación caracterizada por aportar un valor diferencial e influyente a la sociedad.

Madrid ha sido incluido dentro de un selecto grupo de personas de reconocido prestigio internacional en sus ámbitos profesionales como los rectores y directores de instituciones como la Universidad CEU San Pablo; la IE University, Universidad Europea; IESE Business School - Escuela de posgrado en dirección de Empresas de la Universidad de Navarra- la Universitat Jaume I; la Universitat Politècnica de València (UPV); la Fundación Bertelsmann ; o la Fundación Princesa de Girona.

Propuestas académicas

La concesión de este reconocimiento ha tenido en cuenta variables tan importantes como el carácter innovador de las propuestas académicas del colegio Lledó, el desarrollo del liderazgo disruptivo de este centro escolar en el mundo de las instituciones educativas o la propuesta de valor en los contenidos y procedimientos formativos implementados. Ha sido reconocida de esta manera la metodología de enseñanza del colegio Agora Lledó International School como una propuesta investigadora y activa en la que los profesores guían a cada alumno, trabajando de manera experimental, multidisciplinar y colaborativa, para que el estudiante sea el auténtico protagonista de su propio aprendizaje.

Además del reconocimiento en el Ranking Top100 de Líderes Disruptivos e Innovadores, el director del colegio Lledó es miembro electo de la junta de International Schools Association (ISA) desde junio de 2012, donde ha participado en la promoción de actividades educativas y culturales entre escuelas internacionales, y desde 2015 también es miembro del consejo de administración de la Asociación Ibérica de Bachillerato Internacional (ASIBI). Asimismo, en 2020 fue reconocido por las Naciones Unidas como especialista en el campo de la educación internacional. Recientemente ha sido nombrado Líder de Evaluación de programas de Bachillerato Internacional.

Referente en educación

El colegio Lledó ha conseguido en los últimos años posicionarse como referente a nivel español y europeo en educación. Es el único centro educativo en la provincia de Castellón que imparte dos de los programas del Bachillerato Internacional® (IB), tanto el Programa de Diploma (DP) como el Primary Years Programme Primaria (PYP). Los resultados obtenidos en IB sitúan a Lledó como mejor colegio de España por tercer año consecutivo y 5º de Europa.

También destaca en la categoría de educación la participación de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, por su impulso a los procesos de igualdad y educación. Es catedrática de Filología Inglesa en el Departamento de Estudios Ingleses de la Universitat Jaume I y directora del grupo de investigación Applied Linguistics to the Teaching of the English Language (LAELA). Sus principales líneas de investigación se centran en la adquisición de la lengua inglesa como segunda/tercera lengua, publicando numerosos artículos de investigación alrededor de estos temas, en revistas de ámbito nacional e internacional. A nivel de gestión universitaria ha sido vicedecana de Filología Inglesa (1999-2001), vicerrectora de ordenación académica y estudiantes (2001-2006) y vicerrectora de cooperación internacional (2006-2010).