En la última época cuando hablamos de formación, hablamos de formación presencial, formación on line, y por supuesto formación híbrida. Hemos trabajado con nuevos sistemas y herramientas, y nos han aportado un mundo lleno de posibilidades, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de conectarnos y relacionarnos, abriendo nuestras mentes a oportunidades para seguir creciendo e innovando. Nos ha hecho evolucionar en la forma, pero en ESIC Business and Marketing School, no se pierde de vista el fondo, qué es transformar a las personas a través de la formación y la experiencia en futuros profesionales que aporten a la sociedad valores y desarrollo.

La metodología Learning by doing, aprender haciendo, para obtener los atributos personales más buscados en la próxima década, que según el que fue director de innovación y creatividad de Disney durante veinticinco años, Duncan Wardle, serán curiosidad, creatividad, imaginación e intuición.

Siguiendo esta línea, dos organizaciones como Mercedes-Benz Valencia y ESIC Business School se unen para apoyar a los profesionales presentes y futuros a desarrollar estos atributos, y sumando el valor de la sostenibilidad.

Por este motivo, el pasado 28 y 29 de mayo, realizaron el Hackathon Mercedes-Benz Valencia & ESIC: The Change Day, 24 horas donde los participantes en la jornada, que fueron cerca de 70 equipos, compuestos por los 300 participantes que se unieron al reto y que tenían como objetivo aportar conocimiento, creatividad y estrategia hacia un futuro más sostenible, presentando un proyecto para reducir las palancas de incertidumbre del Coche Eléctrico. Para ello realizaron pruebas de los vehículos eléctricos de la marca, EQC, EQA y smart así como vehículos EQ Power (híbridos), que sorprendieron por su comportamiento.

Cambio de hábitos de los consumidores

Según Inés Sopeña Martín, gerente de Marketing de Mercedes-Benz Retail el reto tenía que ir orientado a la movilidad sostenible. "El vehículo eléctrico no es solamente una herramienta que se encontrará a la altura de la demanda, sino que se trata de una de las piedras angulares en el cambio de hábitos de los consumidores en cuanto a movilidad, que conllevarán una nueva mentalidad en cuanto a la eficiencia energética”, señala. Además, “debíamos realizar este tipo de retos con ESIC, porque desde hace muchos años, creo que la profesionalidad, el saber hacer, cómo se implican en los proyectos, es un valor seguro y para nosotros, que siempre como marca que llevamos haciendo coches más de 130 años, intentando rodearnos de los mejores”.

Por su parte, Agustín Carrilero remarcaba: “El hackathon es una herramienta educativa que nos ofrece la oportunidad de trabajar aquellas competencias altamente valoradas en el mercado laboral, en el que es tan importante la parte actitudinal, habilidades como son el pensamiento crítico, la creatividad, resiliencia, trabajo en equipo, comunicación, entre otras” a lo que suma: “Mercedes-Benz Valencia, es una compañía con la que nos encontramos muy a gusto, porque compartimos valores. Tiene una excelente predisposición a colaborar con nosotros en distintos retos y ofrece la oportunidad de que acerquemos al alumnado a la realidad de empresarial”.

Así mismo, Javier Sanroque Garrigues, participante del Hackathon, lo que más valoraba de la jornada era "que sea tan experiencial nos ha gustado, estás con más gente, y visitar las instalaciones de Mercedes-Benz Valencia, probar los coches, el apoyo de todas las personas involucradas en el Hackathon” También comentaba Alejandro Suárez valiente, asistente y alumno de la Business School: “Me parece estupendo que ESIC nos pueda dar la oportunidad de colaborar con empresas como Mercedes-Benz”.

La realización de la jornada se ejecutó en cuatro emplazamientos simultáneamente, el campus de ESIC en valencia, el Smart Center de Mercedes-Benz, el hotel Balneario las Arenas y el Open Innovation Hub Innsomnia y todo ello coordinado con una herramienta como kreativdistrikt y el apoyo del Instituto de IDT Instituto de Design Thinking, Daniel Valero Cervera, componente de un de los equipos, reseñaba: “Hemos estado en espacios muy creativos, con otros equipos, dónde se respira el ambiente de empresa”.

Los ganadores del primer premio, Minerva Lacal, Julian Madrigal, Manuel Córdoba, Francisco Amoros fueron los componentes del equipo PowEQ Age. El hackathon ha sido una experiencia de aprendizaje surgida de la unión de dos entidades comprometidas con el desarrollo profesional y personal de los profesionales que integran o integrarán en poco tiempo, el tejido empresarial valenciano y focalizado en transmitir la necesidad de un presente y futuro más sostenible.