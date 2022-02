Corría el año 1996 cuando British School of Vila-real (BSV) abrió sus puertas por primera vez, rodeado de campos de naranjos en las inmediaciones de lo que hoy es el Hospital La Plana. Por aquel entonces era el único colegio británico de la provincia y sus alumnos provenían de familias locales que apostaban por una educación en inglés como inversión para el futuro de sus hijos. La primera promoción que se graduó en el colegio fue de 5 alumnos.

Hoy en día, en el patio del colegio perdura el mismo aroma a flor de azahar de entonces pero se ven jugar juntos a niños españoles, ingleses, australianos, rusos, estadounidenses, coreanos, chinos, kuwaitíes… BSV se ha convertido en un colegio internacional donde conviven alumnos de 27 nacionalidades distintas. Este año, 40 alumnos de la decimotercera promoción del colegio finalizarán sus estudios de Bachillerato para cursar sus carreras en universidades españolas y extranjeras. En sus 25 años de historia, por BSV han pasado más de 1.000 alumnos que hoy son profesionales bilingües y ejercen en distintos ámbitos y países.

En su desarrollo profesional han sido clave las competencias lingüísticas, el nivel académico y la educación en valores recibidos durante su etapa escolar en BSV. El programa de estudios actual se basa en el inglés como idioma vehicular y añade dos idiomas más a elegir entre francés, alemán y chino. Los alumnos se gradúan con un nivel bilingüe inglés-español, un nivel avanzado en otro idioma y un nivel intermedio en un cuarto idioma.

Resultados

Los resultados académicos son excelentes, con una tasa de aprobados el curso pasado del 100% en el bachillerato británico (conocido como A Levels) y en las asignaturas españolas necesarias para obtener la convalidación de sus estudios (Selectividad) y la doble titulación británica-española. El bachillerato británico tiene la gran ventaja de dar acceso directo a universidades de todo el mundo, sin necesidad de convalidación. La convalidación al sistema español continúa estando garantizada también a pesar de los cambios sobrevenidos por el brexit. Por tanto, los alumnos que se gradúan en BSV tienen un abanico de posibilidades más amplio para decidir sobre su futuro académico.

Son numerosos los alumnos de BSV que han obtenido becas para cursar una carrera universitaria en España y en el extranjero gracias a su expediente académico y su nivel de inglés. En la actualidad, hay alumnos becados en España (IE University), Reino Unido (Imperial College de Londres) y Estados Unidos (University of Illinois, University of Maine, University of Central Arkansas, New York University, University of Pennsylvania).

También hay exalumnos célebres que destacan en sus respectivas disciplinas, como Elena Tomás Bort, investigadora del cáncer de páncreas en el Barts Cancer Institute de Reino Unido; o como Elisa Madroñera, ingeniera por la UJI y diseñadora de un reposacabezas para enfermos neurológicos.

La mayoría de estos alumnos comenzó su formación en BSV a una edad temprana, muchos de ellos desde la etapa infantil para maximizar el efecto de la inmersión lingüística. En efecto, un estudio del MIT (Massachusetts Institute of Technology, EEUU) realizado entre 670.000 personas en 2018 concluyó que hasta los 10 años es la edad óptima para aprender un segundo idioma a un nivel nativo.

Los alumnos de British School of Vila-real también pueden cursar un trimestre o un curso completo en uno de los 56 colegios del grupo internacional del que BSV forma parte: International Schools Partnership (ISP). Pertenecer a un grupo educativo de carácter mundial, con más de 50.000 alumnos, es una ventaja. Los alumnos de BSV pueden conectar con otros de ISP para informarse de primera mano sobre sus experiencias personales en universidades de todo el mundo.