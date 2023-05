En British School of Vila-real, los niños tienen la oportunidad de continuar con una inmersión en inglés durante el mes de julio. El curso de verano de 2023 se desarrollará alrededor de la temática BSV Heroes y, en el mismo, los niños de entre 2 y 16 años aprenderán inglés de forma divertida en las instalaciones del colegio, ubicado junto al Hospital La Plana en Vila-real.

El curso de verano (Summer School) de British School of Vila-real aprovecha todas las posibilidades que ofrecen el sol y el clima mediterráneo, convirtiéndolas en una manera emocionante de mejorar y desarrollar la capacidad de expresión inglesa tanto oral como escrita. Gracias a la larga trayectoria del centro educativo ofreciendo lo mejor de la educación británica, los más pequeños vivirán experiencias de aprendizaje que estimulen una actitud positiva hacia el inglés y mejorarán su relación con los demás niños, mediante el trabajo cooperativo entre compañeros. Asimismo, fomentará la curiosidad, el interés y el respeto hacia su entorno y a otras realidades, porque, según afirman los responsables del centro educativo, "el aprendizaje no tiene límites y, en British School of Vila-real y ISP Schools, está en el eje central de todo lo que hacemos".

Fecha: Del 3 al 31 de julio de 2023

Del 3 al 31 de julio de 2023 Hora: De 9:30 a 16:30 horas

De 9:30 a 16:30 horas Lugar: British School of Vila-real

Diversión, inglés, natación ¡y muchas sorpresas más!

Cada mes de julio tiene lugar el curso de verano de British School of Vila-real, diseñado para estimular y divertir a los niños a la vez que se consolidan sus conocimientos de inglés.

El programa diario incluye un mínimo de cuatro sesiones de inglés, manualidades, actividades deportivas dirigidas y clases de natación e informática, todo ello enmarcado en la temática general del curso, que este año se centra en los superhéroes.

Fútbol, baloncesto, tenis, informática, teatro, ping-pong, talleres culturales y artísticos, talleres de ciencias, etc., son algunas de las actividades con las que se divertirán los pequeños superhéroes de British School of Vila-real este mes de julio. Además, los alumnos pueden cambiar de actividades cada semana y todas ellas se desarrollan en inglés.

El curso de verano incluye servicio de comedor a mediodía y ofrece los servicios de Aula Matinal y transporte escolar para aquellas familias que lo necesiten.

Los niños se lo pasarán en grande al tiempo que practican y mejoran su nivel de inglés. El plazo de reserva de plazas ya está abierta. Los interesados pueden obtener más información enviando un correo electrónico a: info@bsv.edu.es

Contacto

Teléfonos: 964 500 155 y 671 698 720

WhatsApp: 671 698 727

Redes: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube