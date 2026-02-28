Jornada de puertas abiertas en el Colegio Internacional San Cristóbal de Castellón

El Colegio Internacional San Cristóbal de Castellón abrió el pasado jueves las puertas de sus instalaciones en la calle San Jorge del Maestrazgo para recibir a las familias interesadas en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Este encuentro permitió a los asistentes conocer de cerca una propuesta pedagógica que, tras más de 50 años de trayectoria en la provincia, continúa evolucionando para ofrecer una formación integral adaptada a los retos de la sociedad actual.

Desde su fundación en 1970, el centro se ha consolidado como un referente educativo en Castellón, basando su crecimiento en la fusión de un legado familiar sólido con las metodologías de aprendizaje más avanzadas. Durante la jornada, padres y alumnos pudieron experimentar el "latido" de un ecosistema educativo diseñado para priorizar el bienestar y el desarrollo integral de cada estudiante. Las familias recorrieron las instalaciones descubriendo cómo su currículo integra pilares fundamentales para el crecimiento personal y académico.

Su proyecto educativo se basa en el continuo de programas del Bachillerato Internacional (IB) para formar jóvenes de mentalidad abierta y solidarios. Integrando la neurodidáctica y la educación emocional para despertar la curiosidad por aprender y enseñar a sus alumnos a gestionar sus sentimientos de manera positiva. Todo ello se desarrolla en un entorno plurilingüe que combina castellano, inglés, valenciano, francés y alemán, en un clima de afecto, respeto y confianza.

Instalaciones del Colegio San Cristóbal. / Mediterráneo

Próxima sesión informativa

Tras este primer encuentro, el Colegio Internacional San Cristóbal invita a las familias interesadas en las etapas de ESO y Bachillerato a participar en la próxima sesión informativa:

Fecha: Martes, 3 de marzo de 2026.

Hora: 15.30 horas.

Ubicación: C/ San Jorge del Maestrazgo, 2 (Castellón).