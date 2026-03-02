Los alumnos de Torrenova y Miralvent aprenden Lengua a través de grandes libros
En vez estudiar la gramática de forma aislada, los programas de 'Aprender Lengua con Literatura' y 'Ruta Literaria' integran las reglas lingüísticas a través de libros de grandes autores de la literatura
En los colegios concertados Torrenova y Miralvent, ubicados en Betxí, la asignatura de lengua se transforma a través de dos proyectos clave adaptados a cada etapa educativa. En la etapa de Primaria, se implementa el proyecto 'Aprender Lengua con Literatura'. Esta metodología sitúa la lectura como el eje vertebrador de todo el aprendizaje lingüístico, integrando el estudio de reglas gramaticales a través de la inmersión en libros de grandes autores de la literatura universal. Concretamente, alumnas y alumnos de ambos centros están leyendo las obras literarias del novelista británico Roal Dahl.
'Aprender Lengua con Literatura' se dirige a alumnos de 3º a 6º de Primaria. El objetivo es que desarrollen la expresión escrita, el vocabulario y la comprensión lectora de forma natural y motivadora, fomentando además el pensamiento crítico desde edades tempranas mediante un tiempo de lectura diario en el centro y en casa.
En ESO, un proyecto de grandes libros inspirado en EEUU
Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato (de 1º de ESO a 1º de Bachillerato), el enfoque evoluciona hacia la 'Ruta Literaria'. Esta actividad, inspirada en la lectura de grandes libros de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, desembarcó en España hace unos años a través de la mano de la Universidad de Navarra.
La 'Ruta Literaria' es un proyecto de Humanidades y de Lengua que profundiza en la formación integral de los estudiantes a través de la lectura de obras fundamentales que les invitan a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la existencia humana. Las alumnas y alumnos de Torrenova y Miralvent no solo analizan los textos, sino que también cultivan un espíritu crítico y una sensibilidad humanista, integrando la oratoria y el debate como herramientas clave para expresar sus propias conclusiones sobre lo leído.
El proyecto se articula como un itinerario de crecimiento intelectual y personal que acompaña al estudiante durante toda su vida escolar. A diferencia de los métodos tradicionales de análisis fragmentado, 'Ruta Literaria' propone una inmersión profunda en textos seleccionados bajo un canon de excelencia, donde temas universales como la libertad, la justicia y la búsqueda de la verdad se convierten en puentes para entender la realidad actual. De este modo, la lectura deja de ser una tarea académica para transformarse en una herramienta de autodescubrimiento y comprensión del mundo.
Para garantizar el éxito de esta metodología, Fomento, institución educativa a la que pertenecen Torrenova y Miralvent, ha diseñado un sistema de apoyo que incluye guías especializadas y programas de formación para el profesorado, quienes actúan como acompañantes en este viaje intelectual.
Al integrar la innovación pedagógica con el legado de los grandes autores, el colegio va más allá del contenido estrictamente curricular, tratando de formar personas con criterio propio y con una sólida base humanista. Con este despliegue en las aulas, se espera que la literatura recupere su papel como fuente de sabiduría y motor de transformación para las nuevas generaciones.
Los grandes libros, un método centenario
La semilla de esta metodología de los Grandes Libros, que se implanta en Torrenova y Miralvent, se originó hace más de cien años en universidades como Columbia (1919) y Chicago (1931). En aquel entonces, estas instituciones identificaron un riesgo: que la especialización técnica hiciera que los alumnos perdieran la visión de conjunto de la civilización.
Para evitarlo, crearon el Core Curriculum, un tronco común de lecturas obligatorias para todos los estudiantes, sin importar si estudiaban Física o Derecho. El objetivo era que todo graduado hubiera pasado por el "Gran Diálogo" de la humanidad, leyendo directamente las fuentes primarias (Homero, Platón, Dante, Kant) en lugar de manuales de texto de segunda mano.
Aunque en España la tradición universitaria ha tendido históricamente a la especialización temprana, la Universidad de Navarra (UNAV) decidió romper esa inercia al importar y adaptar este modelo anglosajón. A través del Instituto de Core Curriculum, la UNAV analizó los casos de éxito de Chicago y Columbia para implementar su propio Programa de Grandes Libros.
El desembarco de esta metodología en España ha demostrado que el modelo de los "Grandes Libros" es universal. Los resultados académicos muestran que los estudiantes españoles que pasan por este programa desarrollan una autonomía intelectual y una humildad muy superiores a la media, cualidades que el mercado laboral actual valora como "habilidades blandas" de alto nivel.
En definitiva, lo que comenzó en las aulas de Nueva York y Chicago como una resistencia a la fragmentación del saber, ha encontrado en España un nuevo hogar, demostrando que el diálogo con los clásicos es la mejor forma de preparar a los líderes del siglo XXI.
