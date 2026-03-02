Los alumnos de Torrenova y Miralvent aprenden Lengua a través de grandes libros

En los colegios concertados Torrenova y Miralvent, ubicados en Betxí, la asignatura de lengua se transforma a través de dos proyectos clave adaptados a cada etapa educativa. En la etapa de Primaria, se implementa el proyecto 'Aprender Lengua con Literatura'. Esta metodología sitúa la lectura como el eje vertebrador de todo el aprendizaje lingüístico, integrando el estudio de reglas gramaticales a través de la inmersión en libros de grandes autores de la literatura universal. Concretamente, alumnas y alumnos de ambos centros están leyendo las obras literarias del novelista británico Roal Dahl.

'Aprender Lengua con Literatura' se dirige a alumnos de 3º a 6º de Primaria. El objetivo es que desarrollen la expresión escrita, el vocabulario y la comprensión lectora de forma natural y motivadora, fomentando además el pensamiento crítico desde edades tempranas mediante un tiempo de lectura diario en el centro y en casa.

En ESO, un proyecto de grandes libros inspirado en EEUU

Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato (de 1º de ESO a 1º de Bachillerato), el enfoque evoluciona hacia la 'Ruta Literaria'. Esta actividad, inspirada en la lectura de grandes libros de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, desembarcó en España hace unos años a través de la mano de la Universidad de Navarra.

La 'Ruta Literaria' es un proyecto de Humanidades y de Lengua que profundiza en la formación integral de los estudiantes a través de la lectura de obras fundamentales que les invitan a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la existencia humana. Las alumnas y alumnos de Torrenova y Miralvent no solo analizan los textos, sino que también cultivan un espíritu crítico y una sensibilidad humanista, integrando la oratoria y el debate como herramientas clave para expresar sus propias conclusiones sobre lo leído.

El proyecto se articula como un itinerario de crecimiento intelectual y personal que acompaña al estudiante durante toda su vida escolar. A diferencia de los métodos tradicionales de análisis fragmentado, 'Ruta Literaria' propone una inmersión profunda en textos seleccionados bajo un canon de excelencia, donde temas universales como la libertad, la justicia y la búsqueda de la verdad se convierten en puentes para entender la realidad actual. De este modo, la lectura deja de ser una tarea académica para transformarse en una herramienta de autodescubrimiento y comprensión del mundo.

Para garantizar el éxito de esta metodología, Fomento, institución educativa a la que pertenecen Torrenova y Miralvent, ha diseñado un sistema de apoyo que incluye guías especializadas y programas de formación para el profesorado, quienes actúan como acompañantes en este viaje intelectual.

Al integrar la innovación pedagógica con el legado de los grandes autores, el colegio va más allá del contenido estrictamente curricular, tratando de formar personas con criterio propio y con una sólida base humanista. Con este despliegue en las aulas, se espera que la literatura recupere su papel como fuente de sabiduría y motor de transformación para las nuevas generaciones.