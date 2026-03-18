Colegio Internacional San Cristóbal: La mejor educación para nuestros hijos e hijas

Decir que deseamos la mejor educación para nuestros hijos significa comprometerse con su desarrollo integral (intelectual, emocional y social), no solo académico. Implica brindarles las herramientas necesarias para que sean autónomos, con capacidad de reflexión y preparados para desarrollar todo su potencial, fomentando valores, acompañándolos en un entorno de afecto, respeto y confianza, y dedicándoles tiempo de calidad.

Para conseguirlo, necesitamos formar personas maduras e independientes, capaces de tomar decisiones responsables y de explorar su entorno. Esto también nos exige ser un ejemplo, participar activamente en su aprendizaje, escuchar sus inquietudes y estar abiertos a nuevas metodologías que estimulen su curiosidad y creatividad.

Por todo ello, desde el Colegio Internacional San Cristóbal queremos felicitar a todas las familias que cada día se esfuerzan en formar a sus hijos con el mismo cariño con el que nosotros los acompañamos a diario. Con este firme compromiso, decidimos implantar una metodología reconocida en todo el mundo: el Bachillerato Internacional.

Vídeo promocional del Colegio Internacional San Cristóbal.

El origen de una educación global

El Bachillerato Internacional se fundó en 1968 en Ginebra, Suiza, como una fundación educativa sin fines de lucro. Aunque en sus orígenes surgió con el propósito de ofrecer un currículo riguroso y uniforme que facilitara la movilidad académica de los hijos de diplomáticos y expatriados, hoy en día es un modelo educativo abierto a todos, cuyo fin fundamental es promover el entendimiento intercultural y la paz a través de la educación. Es un sistema académico de validez internacional con un currículo exigente que permite a los alumnos acceder a las mejores universidades del mundo.

El Bachillerato Internacional en el Colegio San Cristóbal

Colegio Internacional San Cristóbal es uno de los 39 centros educativos en España autorizados para impartir todos los programas de esta metodología.

En nuestro centro impartimos el continuo completo del Bachillerato Internacional: comenzamos a los 3 años con el Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Programa de los Años Intermedios (PAI), que abarcan las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, para culminar con el Programa del Diploma (PD) dirigido a los alumnos de 16 a 18 años.

Conexión real a través de proyectos transdisciplinares: Vamos más allá de la simple memorización fomentando una mentalidad de indagación profunda. En nuestro colegio, los alumnos exploran temas que unen las distintas asignaturas , lo que les permite desarrollar una comprensión profunda de los conceptos y aplicar lo aprendido a situaciones complejas del mundo real.

Vamos más allá de la simple memorización fomentando una mentalidad de indagación profunda. En nuestro colegio, los alumnos exploran temas que unen las distintas asignaturas , lo que les permite desarrollar una comprensión profunda de los conceptos y aplicar lo aprendido a situaciones complejas del mundo real. Mentalidad internacional: Nuestros alumnos aprenden a respetar diversas culturas, puntos de vista y a entender la interconexión global.

Nuestros alumnos aprenden a respetar diversas culturas, puntos de vista y a entender la interconexión global. Currículo flexible e integral: Se adapta a los intereses y contextos de los estudiantes desde los 3 hasta los 18 años, abarcando áreas académicas, creativas y sociales.

Se adapta a los intereses y contextos de los estudiantes desde los 3 hasta los 18 años, abarcando áreas académicas, creativas y sociales. Altos estándares de calidad: Pertenecer a la red "IB" implica un compromiso de mejora continua y evaluaciones reconocidas mundialmente.

Pertenecer a la red "IB" implica un compromiso de mejora continua y evaluaciones reconocidas mundialmente. Formación para la vida: Preparamos a nuestro alumnado no solo para la universidad, sino para resolver problemas complejos y asumir responsabilidades.

"El alumnado de los colegios del mundo IB adquieren las herramientas necesarias para tener éxito durante toda la vida, ya que aprenden habilidades esenciales que marcarán la diferencia en su futuro académico y personal".

Un proyecto educativo integral: Neurodidáctica, Emociones y Bilingüismo

En San Cristóbal entendemos que el rendimiento académico no es suficiente por sí solo. Para lograr un verdadero desarrollo integral, vamos mucho más allá de los contenidos tradicionales.

Fundamentamos nuestro aprendizaje en la neurodidáctica, la disciplina que nos permite entender cómo aprende el cerebro para potenciarlo respetando los ritmos individuales. Sabemos que los niños y jóvenes asimilan mejor la información cuando despertamos su emoción, curiosidad y participación activa. Por eso, diseñamos el aprendizaje a través de un ciclo de indagación continuo, donde la investigación, la organización de las ideas, la reflexión para extraer conclusiones y la puesta en marcha de una acción de servicio a la comunidad constituyen la verdadera base de nuestra enseñanza.

Este enfoque cognitivo va íntimamente ligado a nuestro propio proyecto de educación emocional. Porque aprender a sentir es tan importante como aprender a pensar. Trabajamos diariamente el autoconocimiento, la regulación emocional, el bienestar personal y las habilidades sociales, dotando a nuestros alumnos de la inteligencia emocional clave para afrontar con éxito cualquier desafío en la vida.

Vídeo: Colegio Internacional San Cristóbal, un referente educativo en Castellón con Bachillerato Internacional desde Infantil hasta Bachillerato

Apostar por esta sólida base metodológica y emocional, combinada con el Bachillerato Internacional y la inmersión en inglés, conforma una estrategia educativa de alto nivel que prepara a los estudiantes para un entorno globalizado y competitivo. Este enfoque no solo enseña el idioma, sino que utiliza el inglés como herramienta de pensamiento crítico, indagación y comunicación académica.

La inmersión en inglés desde edades tempranas facilita la adquisición natural del idioma, permitiendo a los estudiantes alcanzar altos niveles de competencia lingüística.

Nuestra esencia familiar desde 1970

Desde 1970 el Colegio San Cristóbal ha sido mucho más que un centro educativo en Castellón; es un proyecto familiar impulsado por la pasión por la enseñanza y la dedicación de sus fundadores, Cristóbal Bellés Herrero y Consuelo Gimeno Gimeno. Su visión fue crear un entorno de aprendizaje donde cada estudiante pueda desarrollar al máximo su potencial, sentando las bases de lo que somos: un Colegio Internacional, privado, libre y no confesional comprometido con la excelencia y el crecimiento integral de nuestros alumnos.

Hoy somos una gran comunidad en la que colegio y familias trabajamos juntos, de la mano, por el futuro de nuestros niños y jóvenes. Nos caracteriza ser un colegio cercano y familiar, con vocación internacional y profundamente comprometido con la educación integral de tus hijos.

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