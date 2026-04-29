El CEU impulsa la formación de nuevos profesionales al servicio de la sociedad

La Universidad CEU Cardenal Herrera tiene, entre sus principales razones de ser, la formación de profesionales capaces de contribuir al bien común y al progreso social. Por eso, más allá de trabajar a diario la excelencia educativa y la formación en valores de sus estudiantes, refuerza su futura empleabilidad, desde el principio de la carrera, con programas específicos para cada Grado y diversas iniciativas impulsadas por los vicedecanatos y el servicio de Carreras Profesionales.

Un ejemplo de estas iniciativas es la reciente feria de empleabilidad en la que los alumnos de Enfermería descubrieron numerosas oportunidades profesionales en centros sanitarios, empresas de emergencias y residencias de personas mayores, entre otros. En el encuentro, al que asistieron una veintena de instituciones públicas y privadas, también hubo espacio para el emprendimiento con Yamila Torres: enfermera formada en el CEU, cuyo proyecto, Mería, ha sido seleccionado por Lanzadera.

En la feria de empleo, los futuros enfermeros descubrieron oportunidades profesionales en empresas de emergencias, centros sanitarios y residencias de mayores, entre otros. / CEU

«La feria, explica la vicedecana del Grado, se inscribe en nuestro compromiso con la empleabilidad, que se sitúa prácticamente en el 100%. Además de promover este encuentro con sus futuros empleadores, todos los años firmamos acuerdos con instituciones del sector sociosanitario donde nuestros alumnos inician el contacto con el mundo profesional y optan, en las mejores condiciones, a diferentes salidas laborales». «A los estudiantes de primeros cursos también les acercamos a diferentes realidades profesionales, como la enfermería rural, para que conozcan el amplio abanico laboral con el que cuentan para desarrollar su vocación. Y para los de último año organizamos seminarios y mesas redondas con preparadores del examen EIR, responsables de hospitales, mutuas, centros penitenciarios, Ejército, sindicatos y el Colegio de Enfermeros», añade Ana Reula.

Este conjunto de iniciativas se suma al programa de intensificación en microcredenciales (competencias profesionales certificadas digitalmente) que diferencia el currículum de los enfermeros CEU a través de cuatro itinerarios de aprendizaje: emergencia sanitaria, gestión enfermera en atención primaria y hospitalaria, cuidados de salud aplicados en enfermería escolar o dirigidos a poblaciones específicas y consultoría científica.

A este encuentro, que se suma a los programas de intensificación formativa que promueve el CEU, asistieron una veintena de instituciones públicas y privadas. / CEU

Numerosas alianzas

Otra jornada de empleabilidad que ha acogido el CEU recientemente es la destinada a los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la que han participado expertos de diferentes ámbitos, incluyendo profesionales formados en este campus.

Como explica la coordinadora del Grado, Francisca Castellano, «hemos generado numerosas alianzas con el entorno deportivo profesional y hemos consolidado una colaboración permanente con empresas, clubes y entidades deportivas en las que nuestros estudiantes realizan sus prácticas, además de organizar encuentros periódicos con profesionales. Y todo ello contribuye a la alta inserción laboral de nuestros alumnos».

Estos estudiantes, además, cuentan con programas de intensificación que les aportan un valor diferencial, como el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional: un posgrado gratuito que cursan durante la carrera con el que adquieren una formación extra muy demandada en el entorno laboral. También disfrutan de este innovador diploma los estudiantes de los Grados en Educación, que tienen acceso, a su vez, a un programa de microcredenciales vinculado a la Competencia Digital Docente.

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Por su parte, los estudiantes de Medicina, junto a un programa de desarrollo de competencias específico, pueden cursar gratis el Diploma Universitario de Experto en Medicina Clínica y Diagnóstica, así como seminarios de profesionalismo médico a cargo de facultativos de la Organización Médica Colegial, acceder directamente a los exámenes de programas de especialización médica de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de disfrutar de prácticas clínicas en Chicago y Nueva York.