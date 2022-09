La universidad pública de Castellón pone el énfasis en potenciar el talento de las personas, promoviendo la curiosidad del estudiantado a través de la actividad investigadora. Estudiar en la Universitat Jaume I, UJI, es mucho más que cursar estudios universitarios; es prepararse para afrontar los retos de la sociedad; es compartir valores; y es apostar por la innovación, la ciencia y la sostenibilidad.

Decidir dónde estudiar constituye una de las decisiones más personales para los jóvenes, puesto que no se trata únicamente de qué carrera escoger, sino dónde estudiarla.

Cada universidad aporta su propio estilo, su propio sello. La apuesta por la excelencia, el espíritu de mejora continua, el liderazgo en investigación y nuevas tecnologías, y el trato personalizado, entre otras cualidades, han convertido a la Jaume I en una universidad de referencia, que ha creado un estilo propio.

Modelo educativo

La UJI destaca por la calidad en todos sus ámbitos, un modelo educativo en el que el estudiantado aprende a pensar y a afrontar los retos de la sociedad moderna. Muestra de ello es la posición de la Universitat de Castellón en los diferentes ránkings, nacionales e internacionales, que proyectan a esta como uno de los mejores centros de educación a nivel mundial.

La Universitat Jaume I de Castellón está situada entre las mejores 21 universidades españolas, que se encuentran entre las 700 primeras del mundo. La Jia Tong University de Shangai elabora anualmente el Academic Ranking of World Universities (ARWU) y analiza un total de 2.000 instituciones de enseñanza superior de todo el mundo. Este ránking es considerado como el indicador de universidades más prestigioso.

Estudios de posgrado

Los estudios de posgrado permiten incrementar las oportunidades de mejorar la carrera profesional.

La Universitat Jaume I ofrece para este curso académico 34 grados, 42 másteres universitarios y un amplia oferta de formación permanente: 21 másteres, nueve diplomas de especialización y 26 diplomas de experto/experta que abarcan todas las ramas de conocimiento.

La oferta de formación permanente ha sido concebida para ofrecer al alumnado una formación avanzada, de calidad, de carácter especializado o multidisciplinario, y que en su mayoría tienen una orientación claramente profesional.

El alumnado tiene así la posibilidad de adquirir una formación específica en una disciplina que le permite especializarse profesional o académicamente; ampliar su red de contactos con profesionales en activo que pueden ser de gran ayuda para su futura carrera profesional.

Otra ventaja de la especialización es la capacidad de diferenciación en el mercado laboral, la posibilidad de reorientar la carrera profesional y adquirir nuevas habilidades, o conocer los nuevos ámbitos de investigación con posibilidades de aplicación profesional, entre otras. Ampliar conocimientos en un ámbito supone, a su vez, mejorar las competencias profesionales y diferenciarse del resto de aspirantes a la hora de optar a un puesto de trabajo.

Oferta académica 2022-2023

Para el curso 2022-2023 la Universitat Jaume I introduce novedades en los títulos de máster: el Máster en Inteligencia Económicia, el Master in English Language and Literature and their Artistic and Cultural Expressions (Melart) y el Máster en Tecnología Cerámica. También se han incorporado dos nuevos títulos de especialización: el Diploma de Especialización en Música, Artes y Calidad de Vida; y el Diploma de Especialización en Actividad Física y Oncología. Por lo que se refiere a los títulos de Experto/Experta, las nuevas incorporaciones son: el Diploma de Experto/Experta en Comunicación de la Ciencia y la Innovación; el Diploma de Experto/Experta en Ciberdelincuencia y Análisis de Riesgos; el Diploma de Experto/Experta en Auditorías Sociolaborales en Materia de Igualdad; y el Diploma de Experto/Experta en Dirección y Gestión de la Seguridad.

Los interesados pueden consultar toda la información y los trámites de acceso a la preinscripción en: www.futurs.uji.es.