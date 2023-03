British School of Vila-real, que goza de una dilatada trayectoria ofreciendo lo mejor de la educación británica, quiere compartir su amor por el aprendizaje con su comunidad. Por este motivo, el centro organiza el Pop-Up School–Aprendiendo Juntos, un evento en el que trasladará sus clases a la plaza Mayor de Vila-real. La cita tendrá lugar el 25 de marzo, de 10.00 a 14.00 horas y, a través de la misma, pretende enviar un mensaje claro: "el aprendizaje no tiene límites y que mejorar es lo que nos guía. En British School of Vila-real y ISP Schools, el aprendizaje está en el eje central de todo lo que hacemos".

Actividades al aire libre ¡y muchas sorpresas más! El Ayuntamiento de Vila-real se ha sumado como colaborador a esta iniciativa, con el objetivo de promover la cultura y los idiomas entre toda la comunidad vila-realense, especialmente entre los más jóvenes. Las familias podrán conocer in situ cómo es el aprendizaje de los niños en British School of Vila-real y también experimentarlo en primera persona de la mano de los profesores del colegio. Además, los más pequeños podrán disfrutar de divertidas actividades al aire libre, talleres, pintacaras, música en directo, un photocall con sus superhéroes favoritos y la celebración del aprendizaje juntos, entre otras muchas sorpresas más. Durante el Pop Up School–Aprendiendo Juntos, el centro educativo mostrará las técnicas de enseñanza aplicadas en British School of Vila-real y dará a conocer el currículo británico a todos los interesados, en una jornada al aire libre en el centro de la ciudad. Este evento incluirá clases abiertas al público de Ciencias, Matemáticas, Arte, Idiomas, Informática, Música, entre otras, impartidas en inglés por docentes nativos del centro con amplia experiencia. Todas las sesiones estarán adaptadas a todas las edades y abarcarán desde Infantil hasta Bachillerato. Fecha: Sábado, 25 de marzo de 2023 Hora: De 10.00 a 14.00 horas Lugar: Plaza Mayor, Vila-real (Castelló) Curso de Verano 2023 – Sorteo de una beca completa Además, British School of Vila-real sorteará entre las familias asistentes una beca completa para su Curso de Verano 2023. Para participar en este sorteo, los interesados tan solo tendrán que rellenar con sus datos la participación, en el puesto de información del colegio (ubicado en la entrada de la plaza), el día del evento. Si lo prefieren, también pueden descargar aquí el documento con la participación del sorteo y presentarlo cumplimentado, ese día, en el punto de información del colegio. Camisetas solidarias contra el cáncer Algunos de los partners colaboradores de British School of Vila-real también colaborarán con actividades y contarán con su propio estand en el evento. Entre ellos figuran entidades como Cruz Roja Vila-real, quienes realizarán un taller con una ambulancia, y la Universitat Jaume I y Fundación José Soriano Ramos, a través de la Cátedra de Actividad Física y Oncología Fundación José Soriano Ramos, de la Universitat Jaume I. El colegio dispondrá un estand solidario para recaudar fondos a través de la venta de camisetas, pulseras y bolsas, que se destinarán a la citada Cátedra y la Fundación José Soriano Ramos. Los fondos recaudados tendrán como destino la promoción, liderazgo y difusión de conocimientos vinculados a los beneficios de la actividad física en los pacientes oncológicos. Un referente Corría el año 1996 cuando British School of Vila-real (BSV) abrió sus puertas como el único colegio británico de la provincia y sus alumnos provenían de familias locales que apostaban por una educación en inglés como inversión para el futuro de sus hijos. Hoy en día, British School of Vila-real se ha convertido en un colegio internacional, donde conviven alumnos de 27 nacionalidades distintas y, en sus más de 25 años de historia, por sus aulas han pasado más de 1.000 alumnos que hoy son profesionales bilingües que ejercen en distintos ámbitos y países. ¡Ven y celebra con nosotros el aprendizaje el próximo sábado, 25 de marzo, en la Plaza Mayor de Vila-real! ¡Apúntate ya! ¡Te esperamos! Si no puedes venir te esperamos en nuestras instalaciones...¡Coge fecha aquí!