"El máster me ha hecho ver la Edad Moderna de forma plural"

¿Por qué decidiste estudiar este máster?

A lo largo de mi formación universitaria en el grado de Historia y Patrimonio de la UJI, siempre estuve interesada en el periodo de la Edad Moderna. Al finalizarlo, decidí ampliar mis conocimientos con el fin de formarme y especializarme en este periodo. El máster me ofrecía aquello que buscaba, además, al ser un interuniversitario, también me podía proporcionar diferentes perspectivas de otros profesores especialistas e investigadores de prestigio de esta época, de las universidades de Barcelona, Alicante, Valencia y Castellón. Otro de los motivos por los que me decidí fue la labor del Departamento de Historia, Geografía y Arte durante mis estudios de grado y, más concretamente, de mi profesora de Historia Moderna, Carmen María Fernández Nadal, coordinadora de este máster.

¿Qué te ha aportado?

Me ha permitido mirar la Edad Moderna de forma caleidoscópica, es decir, de una forma plural y desde diferentes puntos de vista muy enriquecedores. Asimismo, me ha aportado las habilidades, capacidades y recursos necesarios para investigar este periodo, además de aplicarlos a diversas materias, como la paleología, economía, sociedad, religión, guerra, filosofía, estudios librarios y culturales, redes comerciales y actividades productivas, poderes territoriales e instituciones políticas, o incluso interrelacionarlo con el arte. Todo ello, me ha mostrado ese periodo de una manera pormenorizada.