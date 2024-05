Excelencia y aprendizaje práctico, la respuesta a la alta demanda laboral

El dinamismo del sector de la construcción es protagonista de la actualidad informativa de forma periódica. Las empresas del ramo se enfrentan a grandes retos entre los que la captación de profesionales cualificados es uno de los más relevantes. Para dar respuesta a este desafío, la UJI cuenta con el Grado en Arquitectura Técnica, cuyos egresados son los primeros beneficiarios de una alta demanda laboral en el sector, que se mantiene en los últimos años y se prolongará en los próximos.

Como explica el vicedecano responsable de la titulación, Ángel M. Pitarch, "para cubrir los objetivos de descarbonización del sector de la construcción para 2050 se estima que la tasa de renovación de edificios en Europa debería ser del 2 ó el 3%, y actualmente está en un 1%". Concretamente, España es el país con menor tasa de rehabilitación "y debería multiplicar su ritmo por 25". Este dato resulta imprescindible para hacer frente al cambio climático y la crisis energética, "para lo que desde el sector se puede contribuir de forma significativa mejorando los edificios nuevos y los existentes para conseguir edificios sin consumo energético", argumenta Pitarch.

Salidas laborales

Arquitectura Técnica es una titulación generalista con múltiples salidas laborales. Junto a las más conocidas, como la dirección de obra o el trabajo en empresas constructoras, los graduados por la UJI también son demandados como técnicos comerciales en otros sectores como la cerámica, en los que aportan el valor añadido de los conocimientos en construcción.

Entre los valores que aporta el grado destaca la capacidad de trabajo en equipo y la elaboración de documentos técnicos. Una de las claves que lo hace posible "es el proyecto dirigido, un método basado en la docencia por proyectos, en la que los alumnos trabajan en grupo sobre casos reales, en los que se aplican los conocimientos de todas las asignaturas que están cursando", precisa Pitarch.

Testimonio

Entre los egresados, Cristian Alexandru Panaete recuerda que llegó a la carrera forzado por una nota de corte muy alta en Arquitectura. "Quería estar un año y luego saltar a la otra titulación, pero estuve tan encantado que decidí acabarla y luego me fui a Valencia a hacer la otra", explica. Panaete subraya "el trato cercano de los profesores", con los que todavía mantiene el contacto, y valora mucho que la UJI tenga implantado el proyecto dirigido, "que engloba todos los conocimientos. Es un trabajo extra, del que nos quejábamos, porque en aquel momento no éramos conscientes del valor que nos aportaba". Hoy, Panaete gestiona proyectos para dos constructoras y destaca que ese plus, que implica trabajar con proyectos de casos reales, "me sirve al 100% en mi día a día, porque se aprende mucho en una situación muy similar a la que encuentras en el ámbito laboral"