Millor atenció social per majors i els seus cuidadors des d’una mirada europea

La Unió Europea s’enfronta a una demanda cada vegada major d’atenció social de qualitat per a les persones majors. Actualment, la complexitat del marc legal i polític per a les organitzacions de l’economia social (OES) planteja la necessitat d’una reconfiguració del model dominant d’atenció social que posa en dubte la dignitat, identitat i qualitat de vida tant dels majors com de les persones que els cuiden.

El grup d’investigació Sogres-MF (Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social – Mercats Financers), de la Universitat Jaume I de Castelló, participa, al costat de vuit institucions europees més, en el projecte Sonya, El paper de l’economia social en la lluita per la inclusió social, l’ocupació de qualitat i la sostenibilitat, amb el propòsit d’avançar cap a uns serveis d’atenció social a adults majors més respectats, inclusius i valorats, que s’estenguen més enllà de l’atenció mèdica.

La finalitat és impulsar xarxes participatives de múltiples actors i iniciatives comunitàries d’àmbit social i ambiental que permeten a les organitzacions de l’economia social crear de manera eficient ocupacions de qualitat, que contribuïsquen a la igualtat d’oportunitats i a la inclusió socioeconòmica de grups desfavorits i ajuden a revitalitzar les àrees rurals i despoblades de la Unió Europea, en les quals es concentra gran part de la població de major edat i amb necessitat de suport.

Xarxa dinàmica

Per a dur a terme el projecte, s’establirà una xarxa dinàmica de múltiples actors d’atenció en tres països de la UE, amb diversos models organitzatius (etapa avançada, mitjana i primerenca de desenvolupament) que involucren a més de 2.000 persones en activitats de cocreació, i s’analitzaran les condicions de treball de les organitzacions de l’economia social en els tres països participants: Itàlia, Espanya i Bulgària.

Aquests tres països han experimentat el fenomen de la despoblació en zones rurals a mesura que les persones, especialment les generacions més joves, han migrat als centres urbans a la recerca de millors oportunitats, i estan tradicionalment lligades a l’agricultura i a la preservació d’un ric patrimoni cultural que juga un important paper en la vida comunitària. A més, es tindrà en compte també el cas d’Austràlia per a enfrontar els desafiaments de la distància geogràfica i la dispersió poblacional, un cas híbrid entre l’etapa avançada en què se situa Itàlia i l’etapa mitjana d’Espanya.

El consorci del projecte del programa Horitzó Europa està coordinat per l’École Supérieure de Commerce de Rennes (França) i compta, a més de la Universitat Jaume I, amb la Fundació de la Comunitat Valenciana El Olmo i l’empresa Zabala Innovation Consulting d’Espanya; la Università Degli Studi di Firenze i la Federazione Trentina della Cooperazione SC d’Itàlia; l’Institute of Philosophy and Sociology i l’Active Society de Bulgària; i la Deakin University d’Austràlia.

El projecte Sonya és finançat en el programa Culture, creativity and inclusive society de la convocatòria Horizon-CL2-2024-Transformations-01 amb el número de subvenció 101177171.